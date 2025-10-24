Explore-seinävalaisin
Yhdistä Philips Hue White Ambiance Explore ‑seinävalaisin Philips Hue -järjestelmääsi. Sen luonnollisen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Voit kohdistaa valon sinne, missä sitä eniten tarvitset.
Nykyinen hinta on 114,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- E14
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Lasi