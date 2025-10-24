GU10 - älykäs kohdelamppu
Luo juuri oikeanlainen valaistus kaikkiin tilanteisiin tällä GU10-kannalla varustetulla lampulla, joka tarjoaa valkoista valoa lämpimästä viileään ja välittömän langattoman himmennyksen kotisi kaikkiin kohdevalaisimiin.
Nykyinen hinta on 34,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
- Ohjaus Bluetoothilla
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58