Lähikuva edestä Hue White ambiance Phoenix-kattovalaisin

Phoenix-kattovalaisin

Himmennettävän Philips Hue Phoenix -kattovalaisimen lämpimästä viileään ulottuvat valkoisen LED-valon sävyt sopivat päivän jokaiseen hetkeen. Kun valaisin liitetään hue bridgen (ei sisälly toimitukseen) kautta kodin Wi-Fi-verkkoon, sitä voi ohjata kätevästi älylaitteella.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
  • Ääniohjaus*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

