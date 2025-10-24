Runner-kohdevalaisin
Valkoisen Philips Hue White Ambiance Runner -spottivalaisimen spotit voi säätää tuomaan sekä lämmintä että viileää valkoista valoa huoneen kaikkiin nurkkiin. Tehosta päivän rutiineja sisäänrakennettujen valaistusvaihtoehtojen avulla ja nopeuta ohjausta mukana tulevan himmentimen tai Bluetoothin avulla. Hue Bridgellä saat käyttöön lisäominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 219,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli