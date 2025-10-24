Runner-kohdevalaisin
Mustan Philips Hue White Ambiance Runner -spottivalaisimen spotit voi säätää tuomaan sekä lämmintä että viileää valkoista valoa huoneen kaikkiin nurkkiin. Tehosta päivän rutiineja sisäänrakennettujen valaistusvaihtoehtojen avulla ja nopeuta ohjausta mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Hue Bridgellä saat käyttöön lisäominaisuuksia.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli