Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Aloituspakkaus: 2 kpl Play light bar -valopalkkia + Bridge Pro

Uusi

Aloituspakkaus: 2 kpl Play light bar -valopalkkia + Bridge Pro

Hue Bridge Prolla saat käyttöösi huipputehokkaat älyvalaistusominaisuudet. Laitteen uusi siru voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Sijoita pakkaukseen sisältyvät Play light bar -valopalkit viihdealueelle ja tuo uusia ulottuvuuksia TV:n katseluun sekä pelaamiseen.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
  • Käytä valoja liiketunnistimina MotionAware™-tekniikan avulla
  • Tuo käyttöön Hue Sync -viihdevalaistuksen ja valvonnan integraation
  • Valkoisen valon sävyt +16 miljoonaa väriä
  • Tehty televisio- ja pelialueita varten
Zigbee-turva

Zigbee-turva

Yksityisyytesi on meille etusijalla. Zigbee ja Philips Hue estävät luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Valaistusjärjestelmäsi voi nyt reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Ainutlaatuinen ominaisuus on saatavilla vain Bridge Prolla. Kun sinulla on huoneessa vähintään kolme Hue-valoa, voit luoda liikealueen, joka havaitsee läsnäolosi ja sytyttää kaikki siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!

Enemmän suorituskykyä ja nopeampi prosessori

Enemmän suorituskykyä ja nopeampi prosessori

Bridge Pron suorituskyky on kolminkertainen Bridgeen verrattuna, siihen voi yhdistää yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta sekä tallentaa 500 valaistusasetusta. Lisäksi sen vasteaika on viisi kertaa nopeampi uuden Hue Chip Pro -sirun ansiosta.   

Ohjaa koko kotia mistä tahansa

Ohjaa koko kotia mistä tahansa

Bridgellä ja Bridge Prolla voit käyttää älyvalaistusjärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota ilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

