Hue Bridge Prolla saat käyttöösi huipputehokkaat älyvalaistusominaisuudet. Laitteen uusi siru voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Sijoita pakkaukseen sisältyvät Play light bar -valopalkit viihdealueelle ja tuo uusia ulottuvuuksia TV:n katseluun sekä pelaamiseen.