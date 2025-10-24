Vaihda huoneen tunnelmaa Hue Argentalla, josta on saatavilla kaikki valkoisen sävyt ja yli 16 miljoonaa värivaihtoehtoa. Sopii etenkin olo- ja makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.