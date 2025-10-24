Ensis-riippuvalaisin
Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Ensis-riippuvalaisin on tyylikkäästi ohueksi muotoiltu. Ylös- ja alaspäin suuntautuvan valon ansiosta voit käyttää sitä niin työ- kuin tunnelmavalaisimenakin. Voit leikitellä 16 miljoonalla värillä ja kaikilla valkoisen sävyillä, joiden ansiosta luot täydellisen tunnelman esimerkiksi ruokailutilaan.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Alumiini