Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Ensis-riippuvalaisin on tyylikkäästi ohueksi muotoiltu. Ylös- ja alaspäin suuntautuvan valon ansiosta voit käyttää sitä niin työ- kuin tunnelmavalaisimenakin. Voit leikitellä 16 miljoonalla värillä ja kaikilla valkoisen sävyillä, joiden ansiosta luot täydellisen tunnelman esimerkiksi ruokailutilaan.