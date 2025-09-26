Tuki
Vertaile Hue Essential- ja Hue LED -lamppuja

Hue Essential

Hue

Valovirta

806 luumenia
810, 1100 ja 1600 lumenin vaihtoehdot

Tarkat Chromasync™-värit

Ei
Kyllä

Himmennettävyys

Alhainen himmennys 2 %:n kirkkauteen
Erittäin alhainen himmennys 0,2 %:n kirkkauteen

Värilämpötila

Essential, valkoiset (2 200–6 500 K)
Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

Bridge

Hue

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus

Smart plug -älypistoke

Hue

Smart plug -älypistoke

Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

Signe gradient -lattiavalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -lattiavalaisin

Musta
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

A60 - E27-älylamppu - 1 100

Hue White and color ambiance

A60 - E27-älylamppu - 1 100

Jopa 1 100 lumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit

A60 - E27-älylamppu - 800 (2 kpl)

Hue White ambiance

A60 - E27-älylamppu - 800 (2 kpl)

Jopa 806 luumenia*
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

Slim Recessed Light -upotettava valaisin 90 mm

Hue White and color ambiance

Slim Recessed Light -upotettava valaisin 90 mm

Ohut muotoilu sopii mataliin kattoihin
Jopa 1000 luumenia
90 mm
Valkoista valoa ja värivaloa

A60 - E27-älylamppu - 800 (4 kpl)

Hue White

A60 - E27-älylamppu - 800 (4 kpl)

Jopa 806 luumenia*
Pehmeä valkoinen valo
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Hue White and color ambiance

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili

Smart button älypainike

Smart Button -ohjauspainike

Smart button älypainike

Paristokäyttöinen
45 mm
Mattapintainen
Kiinnitä magneetilla tai jalustan avulla

Solo ‑valonauha

LIGHTSTRIPS

Solo ‑valonauha

Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
3 metriä

Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 7 m

Hue White and color ambiance

Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 7 m

Valosarja 7m
10 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

Uusi
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

Kaksi ystävää sohvalla vaaleanpunaisena hehkuvan Philips Hue -älyvalon alla

Aloita älyvalaistuksen käyttö

Se on edistynein, intuitiivisin ja hauskin tapa valaista kotiasi sekä sisältä että ulkoa. Luo oma kokoonpanosi älylamppujen, valaisimien, ulkovalaisimien ja tarvikkeiden valikoimasta. Avaa kaikki ominaisuudet Hue Bridge tai Bridge Pro -keskusyksikön avulla ja määritä sekä ohjaa kaikkea Hue-sovelluksen kautta. Nauti animaatioista, synkronoi television, pelien ja musiikin kanssa sekä hyödynnä älykästä kodin turvaa, ohjausta kodin ulkopuolelta ja muita toimintoja!

Kahden Hue-älylampun vertailu – yksi hehkuu vaaleanpunaisena, toinen lämpimän valkoisena.

Luo täydellinen tunnelma

Kahdeksan miljoonan värin ja useiden lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyjen joukosta voit luoda täydellisen tunnelman kaikkeen, mitä teet sisällä ja ulkona. Valitse jokin värikkäistä valaistusasetuksistamme (tai suunnittele omasi!), työskentele tai rentoudu optimaalisen sävyisessä valkoisessa valossa tai laita vaikka valosi tuikkimaan tähtien tapaan erikoistunnelman luomiseksi.

Kahden makuuhuoneessa olevan Hue-älyvalon vertailu – yksi himmennetty viihtyisään 2 %:iin kokonaiskirkkaudesta, toinen palaa kirkkaasti 100 %:n teholla.

Nauti vaivattomasta himmentämisestä

Perinteiset lamput tarvitsevat erityisen himmentimen, joka kytketään kotisi sähköjärjestelmään. Älyvaloissa himmennys on sisäänrakennettu – Hue-sovellus, älykytkimet ja jopa äänesi voivat himmentää valot välittömästi ja tasaisesti alhaisille tasoille.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Hanki tämä kaikki Bridgen avulla

Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia. Näitä ovat upeat valotehosteet, kodin viihteen kanssa synkronoitava surround-valaistus, Hue Secure -kodin turvajärjestelmän integrointi valoihin ja kameroihin, ääniohjaus älykkäiden avustajien avulla ja monet älykkäät automaatiot. Bridge Pro on edistynein älyvalaistuskeskuksemme, joka avaa enemmän ominaisuuksia, tukee useampia valoja ja on nopeampi.

Hue-tuki

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

  • Himmennettävä

    Kyllä

Polttimon mitat

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

