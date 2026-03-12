Play-lattiavalaisin on täydellinen ensiaskel Hue-viihdevalaistuksen maailmaan. Synkronoi se elokuvien, pelien ja musiikin kanssa, niin valaisin luo seinälle värikkäitä liukuväritehosteita, jotka vastaavat näytön sisältöä. Lisää viihdealueellesi vielä useampia Hue-valoja ja nauti todella mukaansatempaavasta viihdevalaistuskokemuksesta Chromasyncin tarkan värisovituksen ansiosta. Kapea, 135 cm korkea Play-lattiavalaisin sopii esimerkiksi TV-tason kummallekin puolelle, olohuoneen nurkkaukseen tai sohvan taakse.

Liukuvärjätty RGBWWIC-valotehoste

Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla

Suunniteltu helposti sijoitettavaksi

Yhdistä HDMI sync boxilla tai TV-sovelluksella

Ohjaus ja mukautus Hue Bridgen avulla