OmniGlow-valonauha ulkokäyttöön 10 m
Nykyinen hinta on 429,99 €
Nykyinen hinta on 429,99 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja OmniGlow-valonauha ulkokäyttöön 10 m
Luo eloisa ulkoilmatunnelma täydellisellä valonauhalla. Ulkokäyttöön tarkoitettu OmniGlow-valonauha tuo virheettömän pehmeän liukuvärjätyn valon jokaiseen hetkeen – olitpa sitten seurustelemassa terassilla, rentoutumassa nurmikolla tai toivottamassa vieraita tervetulleiksi etuovella. Edistyksellinen OmniGlow-tekniikka poistaa näkyvät LED-pisteet ja luo tasaisen valon koko pituudeltaan. Valonauhaa ei tarvitse piilottaa – laita se esille ja nauti siitä suorana valaistuksena. OmniGlow ei ainoastaan luo tunnelmaa, vaan aidon valkoisen, erittäin kirkkaan 2 100 lumenin valotehon ansiosta se soveltuu myös ulkovalaistukseen. Vaihda vaivattomasti kauniin tunnelmavalaistuksen ja yleisvalaistuksen välillä. Vie OmniGlow terassien reunoille, seinille, parvekkeille ja jopa kotisi julkisivuille, katonreunoille ja pihapoluille. Säänkestävä rakenne takaa luotettavan toiminnan ympäri vuoden. Leikkaa valonauha haluamaasi pituuteen ja tiivistä se erikseen myytävällä tiivistyssarjalla. Nauti vaivattomasta ohjauksesta, mukautuksesta ja automaatioista Hue-sovelluksen ja ääniavustajien avulla.
- Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit
- Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
- Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
- Jopa 2 100 lumenia
- Leikkaa ja liitä uudelleen (setti myydään erikseen)
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103167125
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Mattavalkoinen
- Materiaali
- Silikoni
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 120
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 1.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 50
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- Kyllä
- Laajennettava
- ei
- Tulojännite
- 24V
- Pituus
- 10 000 mm
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Parveke, Piha, Ulkotilat, Terassi
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103167125
- Nettopaino
- 1,74 kg
- Bruttopaino
- 2,06 kg
- Korkeus
- 296 mm
- Pituus
- 296 mm
- Leveys
- 105 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004438601
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,50
- Teho
- 30
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 30
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 2 500
- Kokonaiskorkeus
- 8,5 mm
- Kokonaispituus
- 10 000 mm
- Kokonaisleveys
- 17 mm
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 500 mm
- Valosarjan pituus
- 10 000 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 1 970
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP67 (Virtalähde IP44)
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valovirta, 2 700 K
- 1 740
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
Polttimo
- Muotoilu
- 17mm*8.5mm*10000mm
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla