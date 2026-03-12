Luo eloisa ulkoilmatunnelma täydellisellä valonauhalla. Ulkokäyttöön tarkoitettu OmniGlow-valonauha tuo virheettömän pehmeän liukuvärjätyn valon jokaiseen hetkeen – olitpa sitten seurustelemassa terassilla, rentoutumassa nurmikolla tai toivottamassa vieraita tervetulleiksi etuovella. Edistyksellinen OmniGlow-tekniikka poistaa näkyvät LED-pisteet ja luo tasaisen valon koko pituudeltaan. Valonauhaa ei tarvitse piilottaa – laita se esille ja nauti siitä suorana valaistuksena. OmniGlow ei ainoastaan luo tunnelmaa, vaan aidon valkoisen, erittäin kirkkaan 2 100 lumenin valotehon ansiosta se soveltuu myös ulkovalaistukseen. Vaihda vaivattomasti kauniin tunnelmavalaistuksen ja yleisvalaistuksen välillä. Vie OmniGlow terassien reunoille, seinille, parvekkeille ja jopa kotisi julkisivuille, katonreunoille ja pihapoluille. Säänkestävä rakenne takaa luotettavan toiminnan ympäri vuoden. Leikkaa valonauha haluamaasi pituuteen ja tiivistä se erikseen myytävällä tiivistyssarjalla. Nauti vaivattomasta ohjauksesta, mukautuksesta ja automaatioista Hue-sovelluksen ja ääniavustajien avulla.

Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit

Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla

Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa

Jopa 2 100 lumenia

Leikkaa ja liitä uudelleen (setti myydään erikseen)