Sana-seinävalaisin
Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Sana-seinävalaisin on tyylikkäästi muotoiltu. Epäsuora valo tuo modernin tehosteen sisustukseen. Sen avulla voit luoda täydellisen tunnelman ja valita haluamasi valkoisen valosävyn tai muun värin.
Nykyinen hinta on 118,99 €, alkuperäinen hinta on 169,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Alumiini