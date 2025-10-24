Tuki
Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

ALE

Sana-seinävalaisin

Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Sana-seinävalaisin on tyylikkäästi muotoiltu. Epäsuora valo tuo modernin tehosteen sisustukseen. Sen avulla voit luoda täydellisen tunnelman ja valita haluamasi valkoisen valosävyn tai muun värin.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Alumiini

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

