Signe gradient pendulum -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Ripusta minimalistinen ja ohut valaisin katosta ja kytke pistorasiaan. Kierrä ja liu'uta valoa ylös tai alas kaapelia korostaaksesi arkkitehtonisia piirteitä. Valo näyttää leijuvan ilmassa ja tuo elegantin, hienovaraisen lisän keittiöön, olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Vaihda helposti lämpimän valkoisen sävyjen ja koristeellisen, liukuvärjätyn valon välillä. Signe gradient pendulum on valmistettu mustasta alumiinista, mikä luo viimeistellyn vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo

Maalaa seinän valolla

Himmennettävissä jopa 0,1 %:iin

Aseta valaisin paikalleen liu'uttamalla ylös- tai alaspäin

Erittäin ohut, musta alumiinipinta