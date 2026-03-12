Signe gradient pendulum
Nykyinen hinta on 349,99 €
Nykyinen hinta on 349,99 €
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Tietoja Signe gradient pendulum
Signe gradient pendulum -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Ripusta minimalistinen ja ohut valaisin katosta ja kytke pistorasiaan. Kierrä ja liu'uta valoa ylös tai alas kaapelia korostaaksesi arkkitehtonisia piirteitä. Valo näyttää leijuvan ilmassa ja tuo elegantin, hienovaraisen lisän keittiöön, olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Vaihda helposti lämpimän valkoisen sävyjen ja koristeellisen, liukuvärjätyn valon välillä. Signe gradient pendulum on valmistettu mustasta alumiinista, mikä luo viimeistellyn vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.
- Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo
- Maalaa seinän valolla
- Himmennettävissä jopa 0,1 %:iin
- Aseta valaisin paikalleen liu'uttamalla ylös- tai alaspäin
- Erittäin ohut, musta alumiinipinta
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103149466
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Alumiini
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Ympäristön lämpötila
- +5...+35 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Asennuksen jälkeen
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Pistoketyyppi
- Tyyppi C, Tyyppi G
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 360
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 90
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 127,5
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Kotitoimisto, Olohuone, Työhuone
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103149466
- Nettopaino
- 1,11 kg
- Bruttopaino
- 2,24 kg
- Korkeus
- 138 mm
- Pituus
- 1 412 mm
- Leveys
- 177 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004321901
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 20
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 20
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 2 500
- Kokonaiskorkeus
- 1 297 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Halkaisija
- 22 mm
- Lampputeknologia
- Ei sovellettavissa
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 1
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Katto
Polttimo
- Muotoilu
- Linear
- Valovirta
- 2550 lm @ 6500K
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 8.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla