Signe gradient pole -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Aseta minimalistinen, erittäin ohut valaisin pystysuunnassa seinää vasten olohuoneessa, makuuhuoneessa tai kotitoimistossa, kytke se pistorasiaan ja anna valon korostaa huoneen ominaisuuksia. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Aseta lämpimän valkoisen sävyjä, kun haluat rentoutua, ja värivaloa luodaksesi tunnelmaa. Signe gradient pole -valaisin on valmistettu laadukkaasta mustasta alumiinista, joka luo hienostuneen ja huolellisesti suunnitellun vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo

Maalaa seinän valolla

Himmennettävissä jopa 0,1 %:iin

Erittäin ohut

Musta alumiini