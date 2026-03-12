Signe gradient pole
Nykyinen hinta on 299,99 €
Nykyinen hinta on 299,99 €
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Tietoja Signe gradient pole
Signe gradient pole -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Aseta minimalistinen, erittäin ohut valaisin pystysuunnassa seinää vasten olohuoneessa, makuuhuoneessa tai kotitoimistossa, kytke se pistorasiaan ja anna valon korostaa huoneen ominaisuuksia. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Aseta lämpimän valkoisen sävyjä, kun haluat rentoutua, ja värivaloa luodaksesi tunnelmaa. Signe gradient pole -valaisin on valmistettu laadukkaasta mustasta alumiinista, joka luo hienostuneen ja huolellisesti suunnitellun vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.
- Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo
- Maalaa seinän valolla
- Himmennettävissä jopa 0,1 %:iin
- Erittäin ohut
- Musta alumiini
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103149589
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Alumiini
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Ympäristön lämpötila
- +5...+35 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
- Pistoketyyppi
- Tyyppi C, Tyyppi G
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 360
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 90
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 127,5
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Kotitoimisto, Olohuone, Työhuone
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103149589
- Nettopaino
- 0,92 kg
- Bruttopaino
- 2,25 kg
- Korkeus
- 138 mm
- Pituus
- 1 906 mm
- Leveys
- 177 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004322301
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 20
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 20
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 2 500
- Kokonaiskorkeus
- 1 795 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Halkaisija
- 22 mm
- Lampputeknologia
- Ei sovellettavissa
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 1
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seisova
Polttimo
- Muotoilu
- Linear
- Valovirta
- 2550 lm @ 6500K
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 8.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla