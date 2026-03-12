Signe gradient pendant -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Ripusta minimalistinen, erittäin ohut valaisin vaakasuunnassa katosta ja käännä sitä suunnataksesi valon arkkitehtonisiin piirteisiin. Valo näyttää leijuvan ilmassa ja tuo elegantin, hienovaraisen lisän keittiöön, olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Signe Gradient pendant -valaisin on valmistettu laadukkaasta mustasta alumiinista, joka luo hienostuneen ja huolellisesti suunnitellun vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo

Seinää maalaava valotehoste & suora valaistus

Suuntaa valaistus haluamaasi paikkaan

Erittäin ohut

Musta alumiini