Signe gradient valaisin
Nykyinen hinta on 399,99 €
Nykyinen hinta on 399,99 €
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Tietoja Signe gradient valaisin
Signe gradient pendant -valaisimessa yhdistyvät arkkitehtoninen muotoilu ja älyvalaistus. Elegantti valaisin sulautuu kodin arkkitehtuuriin. Ripusta minimalistinen, erittäin ohut valaisin vaakasuunnassa katosta ja käännä sitä suunnataksesi valon arkkitehtonisiin piirteisiin. Valo näyttää leijuvan ilmassa ja tuo elegantin, hienovaraisen lisän keittiöön, olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Liukuvärjätyt valotehosteet maalaavat seinät väreillä ja tuovat tilaan lämpöä ja syvyyttä. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Signe Gradient pendant -valaisin on valmistettu laadukkaasta mustasta alumiinista, joka luo hienostuneen ja huolellisesti suunnitellun vaikutelman. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.
- Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo
- Seinää maalaava valotehoste & suora valaistus
- Suuntaa valaistus haluamaasi paikkaan
- Erittäin ohut
- Musta alumiini
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103149527
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Alumiini
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Ympäristön lämpötila
- +5...+35 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Asennuksen aikana
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Pistoketyyppi
- Ei pistoketta
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 360
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 90
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 114
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Kotitoimisto, Olohuone, Työhuone
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103149527
- Nettopaino
- 1,33 kg
- Bruttopaino
- 2,46 kg
- Korkeus
- 138 mm
- Pituus
- 1 412 mm
- Leveys
- 177 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004322101
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 25
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 25
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 2 500
- Kokonaiskorkeus
- 1 302 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Halkaisija
- 22 mm
- Lampputeknologia
- Ei sovellettavissa
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- n/a
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 1
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Katto
Polttimo
- Muotoilu
- Linear
- Valovirta
- 2850 lm @ 6500K
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kytkin
- Seinälaatan syvyys
- 227,5 mm
- Seinälaatan korkeus
- 47 mm
- Seinälaatan leveys
- 122,5 mm
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 8.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla