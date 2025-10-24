Black Friday -kampanja
Väri
Musta
Materiaali
Metalli
Muovi
Nimelliskäyttöikä
25 000
Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä
Kyllä
Integroitu LED
Värintoistoindeksi (CRI)
90
Suunniteltu erityisesti
Kylpyhuone
Tyyli
Moderni
Tyyppi
Seinävalaisimet
EyeComfort
EAN/UPC – tuote
8719514452312
Nettopaino
0 kg
Bruttopaino
0 g
Korkeus
0
Pituus
Leveys
Tuotekoodi (12NC)
929003526401
0,590 kg
4,3 cm
42,4 cm
11,6 cm
Takuu
2 vuotta
Valovirta, 4 000 K
890 lm
Valaisimen kokonaisteho luumeneina
890 lm
Hehkulampputekniikka
LED
Valon väri
2 000–6 500 K, Hue White Color Ambiance
Verkkovirta
50–60 Hz
Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka
G
Mukana toimitettavan lampun teho
13W
Vaihtolampun enimmäisteho
13
IP-koodi
IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
Turvallisuusluokka
Luokka II – Kaksoiseristetty
Valovirta, 2 700 K
740 lm
Valonlähteiden määrä
1
Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
Yes
Philips Hue -sovellus
iOS 15 ja uudempi
Android 10.0 ja uudempi
Wi-Fi
Works without Wi-Fi
Määritetty tukijakso
Minimum of 48 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä
12 (with Hue Bridge)
Tiedonsiirtoprotokolla
Bluetooth
Zigbee
Käyttöohjeet
Ohjekirjaa ei ole saatavilla
Tuotteen hävittäminen
Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
