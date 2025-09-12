*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Devote Hue slim S -kattovalaisin S, 2 kpl:n pakkaus
Täydellisen tasainen, voimakas valo. Tässä pyöreässä ja ohuessa LED-kattovalaisimessa on valkoinen synteettinen kehys, ja se toistaa miljoonia valkoisen valon sävyjä sekä värivaloa. Puoliuppoasennettava rakenne tuo valaistukseen syvyyttä, ja tyylikkään yksinkertainen muotoilu sopii jokaiseen huoneeseen.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Tasainen valonjako
- ⌀ 29,1 cm
- Jopa 2 000 luumenia
- Mattavalkoinen synteettinen
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä hetkessä tilanteen mukaan yli 16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä painikkeella voit luoda juhlatunnelman, muuntaa olohuoneesi elokuvateatteriksi, tehostaa kodin sisustusta väreillä ja paljon muuta.
Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla
Hue-lamput ja valaisimet tuovat kotiin pehmeän valkoisen valon. Näitä älykkäitä valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan juuri sinulle sopivalle tasolle.
Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.
