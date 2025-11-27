Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Hue Flux flex liitin 4 kpl

Hue Flux flex liitin 4 kpl

Kaapelin avulla voit luoda valottomia osuuksia Hue Flux- ja Flux ultra-bright -valonauhojen asennuksiin. Lisää 50 cm:n kaapeli kahden valonauhan väliin kohdassa, jota et halua valaista. Taipuisa kaapeli sopii erinomaisesti ovenkarmeihin, hyllyihin, portaisiin ja muihin pintoihin, joita et halua valaista.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 50 cm:n liitin monimutkaisiin tiloihin
  • Täydellinen valonsiirto
  • Tarkkaan asennukseen
  • Turvallinen ja helppokäyttöinen
  • Sisältää 4 flex-liitintä
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    PVC

    Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tuki

Muu

