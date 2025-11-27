Hue Flux flex liitin 4 kpl
Kaapelin avulla voit luoda valottomia osuuksia Hue Flux- ja Flux ultra-bright -valonauhojen asennuksiin. Lisää 50 cm:n kaapeli kahden valonauhan väliin kohdassa, jota et halua valaista. Taipuisa kaapeli sopii erinomaisesti ovenkarmeihin, hyllyihin, portaisiin ja muihin pintoihin, joita et halua valaista.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 50 cm:n liitin monimutkaisiin tiloihin
- Täydellinen valonsiirto
- Tarkkaan asennukseen
- Turvallinen ja helppokäyttöinen
- Sisältää 4 flex-liitintä
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
PVC
Muovi