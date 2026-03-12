Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

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Tietoja Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Astu Hue-viihteen maailmaan Play Gradient ‑valonauhalla. Tämä gradientti TV-valonauha luo värikkäitä seinän valaistustehosteita, jotka mukautuvat saumattomasti elokuvien ja ohjelmien sisältöön RGBWWIC-tekniikan ansiosta. Nauti elokuvamaisesta kokemuksesta, kun kirkkaat kohtaukset heräävät eloisina väreinä ja tummemmat hetket luovat tunnelmaa syvän himmennysominaisuuden ansiosta. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan väri­sovituksen eri Hue-valojen välillä. Valot voi synkronoida halutulla tavalla Hue Sync TV ‑sovelluksella, Hue screen syncillä tai HDMI sync boxilla. Kun synkronointi ei ole käytössä, käytä valonauhaa tunnelmavalaistuksen luomiseen nautinnollista katselukokemusta varten. Asenna nauha helposti television taakse leikkaamalla se sopivan kokoon ja kiinnittämällä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Ohjaa ja mukauta valoja vaivattomasti palkitulla Hue-sovelluksella.

  • Seinän valaisevat liukuväritehosteet
  • RGBWWIC-teknologia
  • Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
  • Soveltuu jopa 65 tuuman televisioille
  • Edellyttää synkronointilaitetta ja Hue-sovellusta
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