Astu Hue-viihteen maailmaan tämän synkronointipaketin avulla, johon kuuluu TV-näytön synkronointilaite ja väriä toistava Gradientti-valonauha. Näytön synkronointiyksikön kalansilmälinssi tallentaa kaiken ruudulla ja synkronoi sisällön valonauhan kanssa, tarjoten optimoidun värisynkronoinnin reaaliaikaisiin valotehosteisiin. Ota kaikki käyttöön vaivattomasti Hue-sovelluksessa ja nauti suosikkielokuvistasi, sarjoistasi ja peleistäsi ennennäkemättömällä tavalla!

Optimoitu näytön värien yhteensovitus

Koko näytön tallennus kalansilmäobjektiivilla

Seinän valaisevat liukuväritehosteet

Soveltuu jopa 65 tuuman televisioille

Ohjaa ja määritä Hue-sovelluksella