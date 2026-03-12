Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85" + näytön synkronointi

219,99 €

Uusi
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi
Lähikuva tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi taustapuolelta
Lähikuva tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi taustapuolelta
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85&quot; + näytön synkronointi käyttö
Varastossa

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Tietoja Philips Hue Play sync -paketti: Gradientti-valonauha 85" + näytön synkronointi

Astu Hue-viihteen maailmaan tämän synkronointipaketin avulla, johon kuuluu TV-näytön synkronointilaite ja väriä toistava Gradientti-valonauha. Näytön synkronointiyksikön kalansilmälinssi tallentaa kaiken ruudulla ja synkronoi sisällön valonauhan kanssa, tarjoten optimoidun värisynkronoinnin reaaliaikaisiin valotehosteisiin. Ota kaikki käyttöön vaivattomasti Hue-sovelluksessa ja nauti suosikkielokuvistasi, sarjoistasi ja peleistäsi ennennäkemättömällä tavalla!

  • Optimoitu näytön värien yhteensovitus
  • Koko näytön tallennus kalansilmäobjektiivilla
  • Seinän valaisevat liukuväritehosteet
  • Soveltuu jopa 85 tuuman televisioille
  • Ohjaa ja määritä Hue-sovelluksella
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