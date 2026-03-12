Play gradient pro ‑valonauhan kiinnikkeet

Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Play gradient pro ‑valonauhan kiinnikkeet
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Tietoja Play gradient pro ‑valonauhan kiinnikkeet

Asenna tai uudelleenasenna Play Gradientti strip light pro -valonauha helposti television taakse näillä erityisesti suunnitelluilla asennuskiinnikkeillä.

  • Itsestään liimautuva television valonauhan kiinnitys
  • Kestävä malli
  • Musta väri
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay