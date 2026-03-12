Play gradient ‑valonauha pro 65"
Nykyinen hinta on 159,99 €
Nykyinen hinta on 159,99 €
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Tietoja Play gradient ‑valonauha pro 65"
Nosta Hue-viihdekokemus uudelle tasolle Philips Hue Play Gradientti ‑valonauhan Pro-versiolla. OmniGlow-tekniikka luo erittäin sileät, tasaiset seinää valaisevat gradienttitehosteet, jotka mukautuvat elokuvien ja sarjojen sisältöön. Nauti elokuvamaisesta kokemuksesta, kun kirkkaat kohtaukset heräävät eloisina väreinä ja tummemmat hetket luovat tunnelmaa syvän himmennysominaisuuden ansiosta. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä. Valot voi synkronoida halutulla tavalla Hue Sync TV ‑sovelluksella, Hue screen syncillä tai HDMI sync boxilla. Kun et synkronoi, käytä valonauhaa luodaksesi täydellisen tunnelman television katseluun. Asenna nauha helposti television taakse leikkaamalla se sopivan kokoon ja kiinnittämällä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Ohjaa ja mukauta valoja vaivattomasti palkitulla Hue-sovelluksella.
- Erittäin tasainen seinien valaistus liukuväreillä
- OmniGlow-tekniikka
- Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
- Soveltuu jopa 65 tuuman televisioille
- Edellyttää synkronointilaitetta ja Hue-sovellusta
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103168603
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Silikoni
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 1.5
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- Kyllä
- Laajennettava
- ei
- Tulojännite
- 220V-240V
- Pituus
- 2 500 mm
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Viihdehuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103168603
- Nettopaino
- 0,62 kg
- Bruttopaino
- 0,9 kg
- Korkeus
- 257 mm
- Pituus
- 88 mm
- Leveys
- 257 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004447901
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 20
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 24
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 500
- Kokonaiskorkeus
- 8,5 mm
- Kokonaispituus
- 2 500 mm
- Kokonaisleveys
- 17 mm
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 330 mm
- Valosarjan pituus
- 2 500 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- TV
Polttimo
- Muotoilu
- 17mm*8.5mm*2500mm
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla