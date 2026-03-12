Nosta Hue-viihdekokemus uudelle tasolle Philips Hue Play Gradientti ‑valonauhan Pro-versiolla. OmniGlow-tekniikka luo erittäin sileät, tasaiset seinää valaisevat gradienttitehosteet, jotka mukautuvat elokuvien ja sarjojen sisältöön. Nauti elokuvamaisesta kokemuksesta, kun kirkkaat kohtaukset heräävät eloisina väreinä ja tummemmat hetket luovat tunnelmaa syvän himmennysominaisuuden ansiosta. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan väri­sovituksen eri Hue-valojen välillä. Valot voi synkronoida halutulla tavalla Hue Sync TV ‑sovelluksella, Hue screen syncillä tai HDMI sync boxilla. Kun et synkronoi, käytä valonauhaa luodaksesi täydellisen tunnelman television katseluun. Asenna nauha helposti television taakse leikkaamalla se sopivan kokoon ja kiinnittämällä mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Ohjaa ja mukauta valoja vaivattomasti palkitulla Hue-sovelluksella.

Erittäin tasainen seinien valaistus liukuväreillä

OmniGlow-tekniikka

Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla

Soveltuu jopa 85 tuuman televisioille

Edellyttää synkronointilaitetta ja Hue-sovellusta