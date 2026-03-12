Play gradientti -valonauhan kiinnikkeet
Nykyinen hinta on 24,99 €
Nykyinen hinta on 24,99 €
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Tietoja Play gradientti -valonauhan kiinnikkeet
Asenna tai uudelleenasenna Play Gradientti -liukuvärinauha helposti television taakse näillä erityisesti suunnitelluilla asennuskiinnikkeilla.
- Itsestään liimautuva television valonauhan kiinnitys
- Kestävä malli
- Musta väri
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103168504
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Silikoni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103168504
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,14 kg
- Korkeus
- 166 mm
- Pituus
- 45 mm
- Leveys
- 89 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004447801
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 86,1 mm
- Kokonaispituus
- 86,1 mm
- Kokonaisleveys
- 16,4 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla