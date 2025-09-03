Tuki
Lähikuva edestä Secure Pöydälle sijoitettava Secure 2K -kamera

Pöydälle sijoitettava Secure 2K -kamera

Suojaa sisätilojasi pöydälle sijoitettavalla, valkoisella Philips Hue 2K -kameralla. Nauti terävästä 2K-tarkkuudesta, joka takaa selkeän kuvan päivällä ja yöllä. Laite sulautuu pienen kokonsa ansiosta saumattomasti kotiisi. Älykäs liiketunnistus ja kaksisuuntainen puhetoiinto pitävät sinut ajan tasalla missä ja milloin tahansa. Kun havaitaan liikettä, Hue-valot siirtyvät hälytystilaan ja valaisevat kotisi turvallisuuden parantamiseksi.

Tyyppi

Väri

variant.group.resolution

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Saumaton integraatio Philips Hue -valoihin
  • Vastaanota ilmoitus, kun havaitaan liikettä
  • 2K-video, joka tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin
  • Mukana tyylikäs ja kompakti pöytäteline
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuoteoppaat

Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla

Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla

Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.

Valvo kotiasi

Valvo kotiasi

Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).

Tee kodistasi asutun näköinen

Tee kodistasi asutun näköinen

Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.

Tekniset tiedot

Pakkauksen mitat ja paino

  • EAN/UPC – tuote

    8721103045775

  • Nettopaino

    700,9 g

  • Bruttopaino

    1 083,8 g

  • Korkeus

    140 mm

  • Pituus

    219 mm

  • Leveys

    176 mm

  • Tuotekoodi (12NC)

    929004258604

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Kamera

Tuki

Muu

