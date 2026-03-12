Paneelivalaisimien aloituspaketti, kuusikulmio
Nykyinen hinta on 199,99 €
Nykyinen hinta on 199,99 €
Uusi
Tilapäisesti loppunut varastosta
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Tietoja Paneelivalaisimien aloituspaketti, kuusikulmio
Nanoleaf-paneelivalaisimet, jotka toimivat Philips Hue -järjestelmässä seinäkytkinmoduulilla. Ohjaa paneelivalaisimiasi Hue-sovelluksessa yhdessä muiden valojen kanssa. Saatavilla vain Hue-seinäkytkinmoduulin kanssa. Ei myydä erikseen.
- Nanoleaf-paneelit
- Toimii Philips Huen kanssa, kun yhdistetään seinäkytkinmoduuliin
- Ohjattavissa Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103170194
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 2 500
- Ympäristön lämpötila
- 0...+40 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Pistoketyyppi
- Tyyppi C
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 2200-6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Viihdehuone, Olohuone
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- Nettopaino
- 2,05 kg
- Bruttopaino
- 2,05 kg
- Korkeus
- 0 mm
- Pituus
- 0 mm
- Leveys
- 0 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004448401
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 10 mm
- Kokonaispituus
- 115 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Värivalo
- Verkkovirta
- 100–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- NA
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 6
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä
Polttimo
- Muotoilu
- Hexagon
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen kautta
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla