Nanoleaf-paneelivalaisimet, jotka toimivat Philips Hue -järjestelmässä seinäkytkinmoduulilla. Ohjaa paneelivalaisimiasi Hue-sovelluksessa yhdessä muiden valojen kanssa. Saatavilla vain Hue-seinäkytkinmoduulin kanssa. Ei myydä erikseen.

Nanoleaf-paneelit

Toimii Philips Huen kanssa, kun yhdistetään seinäkytkinmoduuliin

Ohjattavissa Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla ja tarvikkeilla