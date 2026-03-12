Paneelivalaisimien lisäosa, kuusikulmio

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Lähikuva edestä Seinävalaisimet Paneelivalaisimien lisäosa, kuusikulmio
Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja Paneelivalaisimien lisäosa, kuusikulmio

Nanoleaf-paneelivalaisimet, jotka toimivat Philips Hue -järjestelmässä seinäkytkinmoduulilla. Ohjaa paneelivalaisimiasi Hue-sovelluksessa yhdessä muiden valojen kanssa. Saatavilla vain Hue-seinäkytkinmoduulin kanssa. Ei myydä erikseen.

  • Nanoleaf-paneelit
  • Toimii Philips Huen kanssa, kun yhdistetään seinäkytkinmoduuliin
  • Ohjattavissa Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
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