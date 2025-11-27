Tuki
Lähikuva edestä Tarvikkeet Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)

Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)

Jatkokaapelin avulla virtalähteen ja ensimmäisen valopisteen tai valopisteiden väliä voidaan pidentää. Järjestelmän virtalähdekohtainen enimmäispituus on 35 metriä.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Tarvikkeet
  • Jatkokaapeli
  • Pituus 5 m
  • Musta
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuoteoppaat
Helppo asentaa ja laajentaa

Helppo asentaa ja laajentaa

Valaise synkät polut, korosta maisemointia tai luo terassille ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä tämän kaiken itse Huen spotti- tai pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat pienen jännitteen käyttöön, joten niiden käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on nyt yksinkertaista: voit käyttää luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Puutarha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

