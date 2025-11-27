Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)
Jatkokaapelin avulla virtalähteen ja ensimmäisen valopisteen tai valopisteiden väliä voidaan pidentää. Järjestelmän virtalähdekohtainen enimmäispituus on 35 metriä.
Nykyinen hinta on 19,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Tarvikkeet
- Jatkokaapeli
- Pituus 5 m
- Musta
Helppo asentaa ja laajentaa
Valaise synkät polut, korosta maisemointia tai luo terassille ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä tämän kaiken itse Huen spotti- tai pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat pienen jännitteen käyttöön, joten niiden käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on nyt yksinkertaista: voit käyttää luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen