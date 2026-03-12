Ulkokäyttöön tarkoitettu tiivistyssarja helpottaa OmniGlow-ulkovalonauhan räätälöintiä omaan tilaasi. Kun olet leikannut valonauhan haluttuun pituuteen, käytä mukana tulevaa tiivistettä, päätytulppaa ja päätykappaletta tiivistääksesi valon uudelleen ja säilyttääksesi sen säänkestävän suojauksen. Erityisesti OmniGlow-ulkovalonauhoja varten suunniteltu paketti varmistaa puhtaan ja ammattitasoisen viimeistelyn sekä säilyttää luotettavan toimivuuden ulkokäytössä.

Voidaan leikata sopivan kokoiseksi

Säilyttää säänkestävyyden

Sisältää tiivisteen, tulpan ja korkin

Laadukas viimeistely

OminGlow-ulkovalonauhoille