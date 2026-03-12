Ulkoinen OmniGlow-tiivistystarvikesarja
9,99 €
Nykyinen hinta on 9,99 €
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Tietoja Ulkoinen OmniGlow-tiivistystarvikesarja
Ulkokäyttöön tarkoitettu tiivistyssarja helpottaa OmniGlow-ulkovalonauhan räätälöintiä omaan tilaasi. Kun olet leikannut valonauhan haluttuun pituuteen, käytä mukana tulevaa tiivistettä, päätytulppaa ja päätykappaletta tiivistääksesi valon uudelleen ja säilyttääksesi sen säänkestävän suojauksen. Erityisesti OmniGlow-ulkovalonauhoja varten suunniteltu paketti varmistaa puhtaan ja ammattitasoisen viimeistelyn sekä säilyttää luotettavan toimivuuden ulkokäytössä.
- Voidaan leikata sopivan kokoiseksi
- Säilyttää säänkestävyyden
- Sisältää tiivisteen, tulpan ja korkin
- Laadukas viimeistely
- OminGlow-ulkovalonauhoille
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103208071
Muotoilu ja pinnoitus
- Materiaali
- Silikoni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103208071
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,03 kg
- Korkeus
- 36 mm
- Pituus
- 36 mm
- Leveys
- 72 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004424001
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 5 mm
- Kokonaispituus
- 12 mm
- Kokonaisleveys
- 12 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla