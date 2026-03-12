Ulkoinen OmniGlow-tiivistystarvikesarja

9,99 €

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Tietoja Ulkoinen OmniGlow-tiivistystarvikesarja

Ulkokäyttöön tarkoitettu tiivistyssarja helpottaa OmniGlow-ulkovalonauhan räätälöintiä omaan tilaasi. Kun olet leikannut valonauhan haluttuun pituuteen, käytä mukana tulevaa tiivistettä, päätytulppaa ja päätykappaletta tiivistääksesi valon uudelleen ja säilyttääksesi sen säänkestävän suojauksen. Erityisesti OmniGlow-ulkovalonauhoja varten suunniteltu paketti varmistaa puhtaan ja ammattitasoisen viimeistelyn sekä säilyttää luotettavan toimivuuden ulkokäytössä.

  • Voidaan leikata sopivan kokoiseksi
  • Säilyttää säänkestävyyden
  • Sisältää tiivisteen, tulpan ja korkin
  • Laadukas viimeistely
  • OminGlow-ulkovalonauhoille
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
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