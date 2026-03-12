Wall light module
Nykyinen hinta on 39,99 €
Nykyinen hinta on 39,99 €
Uusi
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Tietoja Wall light module
Lisää Nanoleafin kolmio-, minikolmio- ja hexagon-seinäpaneelit Hue-ekosysteemiin. Philips Hue -seinävalomoduuli mahdollistaa Nanoleaf-paneelien ohjaamisen ja muokkaamisen yhdessä Hue-valojen kanssa — tuoden Hue-kokemuksen seinäpaneeleihin ja luoden ilmeikkään koko huoneen elämyksen, joka sopii jokaiseen tunnelmaan. Sisällytä Nanoleaf-paneelisi valaistusasetuksiin, automaatioihin ja aikatauluihin yhtenäistä älyvalaistusjärjestelmää varten. Kiinnitä seinävalaisinmoduuli yhteen Paneelivalaisimeesi ja pääset alkuun. Jos olet jo Hue-käyttäjä ja sinulla on Nanoleaf-paneelivalaisimet kotona, tämä on helpoin tapa liittää ne Hue-ekosysteemiisi.
- Hue-sovellus ja puheohjaus
- Ohjaus Hue-sovelluksella: jopa 100 paneelivalaisinta
- Lisää Nanoleaf osaksi valaistusasetuksia
- Luo koko huoneen elämys
- Nanoleaf-kolmioita ja kuusikulmioita varten
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103170132
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- 0...+40 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Kannettava
- ei
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Viihdehuone, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103170132
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,03 kg
- Korkeus
- 108 mm
- Pituus
- 36 mm
- Leveys
- 72 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004440101
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 10 mm
- Kokonaispituus
- 78,7 mm
- Kokonaisleveys
- 38 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 110–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kytkin
- Määritettävät painikkeet
- 1
- Valaisimien enimmäismäärä/kytkin
- Ei sovellettavissa
- Paristojen vähimmäiskäyttöikä
- 0
Tuki
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen kautta
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla