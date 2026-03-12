Lisää Nanoleafin kolmio-, minikolmio- ja hexagon-seinäpaneelit Hue-ekosysteemiin. Philips Hue -seinävalomoduuli mahdollistaa Nanoleaf-paneelien ohjaamisen ja muokkaamisen yhdessä Hue-valojen kanssa — tuoden Hue-kokemuksen seinäpaneeleihin ja luoden ilmeikkään koko huoneen elämyksen, joka sopii jokaiseen tunnelmaan. Sisällytä Nanoleaf-paneelisi valaistusasetuksiin, automaatioihin ja aikatauluihin yhtenäistä älyvalaistusjärjestelmää varten. Kiinnitä seinävalaisinmoduuli yhteen Paneelivalaisimeesi ja pääset alkuun. Jos olet jo Hue-käyttäjä ja sinulla on Nanoleaf-paneelivalaisimet kotona, tämä on helpoin tapa liittää ne Hue-ekosysteemiisi.

Hue-sovellus ja puheohjaus

Ohjaus Hue-sovelluksella: jopa 100 paneelivalaisinta

Lisää Nanoleaf osaksi valaistusasetuksia

Luo koko huoneen elämys

Nanoleaf-kolmioita ja kuusikulmioita varten