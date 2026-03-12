Valosarjan valo laskeutuu ylhäältä alas päin ja luo tilaan upeita värejä. Festavia-jääpuikkovalosarja on suunniteltu ulkokäyttöön. Se sopii täydellisesti katon, kodin julkisivun, aitojen ja parvekkeen koristeluun. Jääpuikkovalosarjalla voit koristella talven juhlapyhiä, vuoden muita juhlia ja arkea varten. IP54-luokitellun valosarjan voi jättää ripustetuksi koko vuoden ympäri. Kukin säie luo liukuvärjättyä valoa tai lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa. Voit muokata valoa hetken mukaan. Saat käyttöösi vielä enemmän taianomaisia ominaisuuksia, kun yhdistät Hue Bridgeen! Luo ikimuistoinen tunnelma dynaamisilla tehosteilla – kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin. Voit myös synkronoida valot musiikin kanssa, niin ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Festavia-valosarjasta tulee osa Hue-järjestelmää, ja se luo yhtenäistä valoa ulkovalaisimiesi kanssa. Valosarjaa on helppo ohjata ja mukauttaa Hue-sovelluksessa sekä puhekomennoilla.

8,5 m, 250 LEDiä

Valkoiset ja värilliset liukuvärit

Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet

Läpinäkyvä kaapeli

Ulkokäyttö