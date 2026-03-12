Festavia-jääpuikkovalot, 250 LEDiä
Nykyinen hinta on 229,99 €
Nykyinen hinta on 229,99 €
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Tietoja Festavia-jääpuikkovalot, 250 LEDiä
Valosarjan valo laskeutuu ylhäältä alas päin ja luo tilaan upeita värejä. Festavia-jääpuikkovalosarja on suunniteltu ulkokäyttöön. Se sopii täydellisesti katon, kodin julkisivun, aitojen ja parvekkeen koristeluun. Jääpuikkovalosarjalla voit koristella talven juhlapyhiä, vuoden muita juhlia ja arkea varten. IP54-luokitellun valosarjan voi jättää ripustetuksi koko vuoden ympäri. Kukin säie luo liukuvärjättyä valoa tai lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa. Voit muokata valoa hetken mukaan. Saat käyttöösi vielä enemmän taianomaisia ominaisuuksia, kun yhdistät Hue Bridgeen! Luo ikimuistoinen tunnelma dynaamisilla tehosteilla – kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin. Voit myös synkronoida valot musiikin kanssa, niin ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Festavia-valosarjasta tulee osa Hue-järjestelmää, ja se luo yhtenäistä valoa ulkovalaisimiesi kanssa. Valosarjaa on helppo ohjata ja mukauttaa Hue-sovelluksessa sekä puhekomennoilla.
- 8,5 m, 250 LEDiä
- Valkoiset ja värilliset liukuvärit
- Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
- Läpinäkyvä kaapeli
- Ulkokäyttö
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103179999
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Läpinäkyvä
- Materiaali
- PC, PVC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 15 000
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 2
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 12
Valosarja/valonauha
- Laajennettava
- Kyllä
- Tulojännite
- 24V
- Pituus
- 8 850 mm
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Parveke, Ulkotilat, Terassi
- Tyyli
- Ajaton
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103179999
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,6 kg
- Korkeus
- 156 mm
- Pituus
- 114 mm
- Leveys
- 328 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004456801
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 14,6
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 0,016
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 13 350
- Kokonaiskorkeus
- 500 mm
- Kokonaispituus
- 13 350 mm
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 4 500 mm
- Valosarjan pituus
- 8 850 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 200
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo (RGBIC)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP54 (Virtalähde IP44)
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 150
- LED-valojen välinen etäisyys
- 150 mm
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kaiteet, Seinä
Polttimo
- Muotoilu
- Icicles
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla