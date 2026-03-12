Kiedo kotisi maagiseen valoverhoon! Festavian valoverhot sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja tuovat jokaiseen hetkeen koristeellista, juhlavalaistusta. Nauti eloisista liukuväreistä tai kunkin valosarjan lämpimästä viileään vaihtuvasta valkoisesta valosta – ratkaisu on täydellinen kaikkiin vuodenaikoihin, juhliin ja tunnelmiin. Ripusta ne ikkunoiden eteen, seinille tai sängyn yläpuolelle. Käytä niitä ympäri vuoden ulkona niiden säänkestävän IP54-luokituksen ansiosta. Koristele julkisivuja, terasseja ja parvekkeita valoverhojen upealla hehkulla ja räätälöi jokainen hetki dynaamisin tehostein, kun käytät Festaviaa Hue Bridgen kanssa. Valitse kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin tai pehmeään, kynttilän kaltaiseen välkyntään. Mukaansatempaavan kokemuksen saavuttamiseksi synkronoi valosi musiikkiin ja katso, kuinka ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Festavia on saumattomasti integroituna Hue-ekosysteemiin ja loistaa täydellisessä harmoniassa sisä- ja ulkovalojesi kanssa. Valaistuksen ohjaus ja muokkaus omiin tarpeisiisi onnistuvat vaivattomasti Hue-sovelluksella ja ääniavustajien avulla.

1,35 x 2 m, 250 LEDiä

Valkoiset ja värilliset liukuvärit

Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet

Läpinäkyvä kaapeli

Sisä- ja ulkokäyttöön