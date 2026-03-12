Festavia-valoverho, 250 LEDiä
Nykyinen hinta on 229,99 €
Nykyinen hinta on 229,99 €
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Tietoja Festavia-valoverho, 250 LEDiä
Kiedo kotisi maagiseen valoverhoon! Festavian valoverhot sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön ja tuovat jokaiseen hetkeen koristeellista, juhlavalaistusta. Nauti eloisista liukuväreistä tai kunkin valosarjan lämpimästä viileään vaihtuvasta valkoisesta valosta – ratkaisu on täydellinen kaikkiin vuodenaikoihin, juhliin ja tunnelmiin. Ripusta ne ikkunoiden eteen, seinille tai sängyn yläpuolelle. Käytä niitä ympäri vuoden ulkona niiden säänkestävän IP54-luokituksen ansiosta. Koristele julkisivuja, terasseja ja parvekkeita valoverhojen upealla hehkulla ja räätälöi jokainen hetki dynaamisin tehostein, kun käytät Festaviaa Hue Bridgen kanssa. Valitse kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin tai pehmeään, kynttilän kaltaiseen välkyntään. Mukaansatempaavan kokemuksen saavuttamiseksi synkronoi valosi musiikkiin ja katso, kuinka ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Festavia on saumattomasti integroituna Hue-ekosysteemiin ja loistaa täydellisessä harmoniassa sisä- ja ulkovalojesi kanssa. Valaistuksen ohjaus ja muokkaus omiin tarpeisiisi onnistuvat vaivattomasti Hue-sovelluksella ja ääniavustajien avulla.
- 1,35 x 2 m, 250 LEDiä
- Valkoiset ja värilliset liukuvärit
- Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
- Läpinäkyvä kaapeli
- Sisä- ja ulkokäyttöön
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103179890
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Läpinäkyvä
- Materiaali
- PC, PVC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 15 000
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 2
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 12
Valosarja/valonauha
- Laajennettava
- Kyllä
- Tulojännite
- 24V
- Pituus
- 1 350 mm
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Parveke, Makuuhuone, Piha, Ulkotilat, Terassi
- Tyyli
- Ajaton
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103179890
- Nettopaino
- 1,02 kg
- Bruttopaino
- 1,3 kg
- Korkeus
- 156 mm
- Pituus
- 114 mm
- Leveys
- 226 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004456601
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 13,9
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 0,016
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 5 850
- Kokonaiskorkeus
- 2 000 mm
- Kokonaispituus
- 5 850 mm
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 4 500 mm
- Valosarjan pituus
- 1 350 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 200
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo (RGBIC)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP54 (Virtalähde IP44)
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 150
- LED-valojen välinen etäisyys
- 150 mm
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Ikkuna
Polttimo
- Muotoilu
- Curtain
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla