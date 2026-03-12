Peitä pihasi maagisilla valoverkoilla! Ulkokäyttöön tarkoitetut Festavia valoverkot herättävät jokaisen hetken eloon koristeellisella, juhlavalla valaistuksella. Nauti näyttävistä liukuväreistä tai lämpimän tai viileän valkoisen sävyisistä valoista – täydellinen ratkaisu jokaiseen vuodenaikaan, juhlaan tai tunnelmaan. Ripusta Festavia-valoverkko pensaiden, aitojen tai parvekekaiteiden päälle ja herätä tila eloon. Säänkestävä IP54-luokitus tarkoittaa, että voit jättää ne paikoilleen ympäri vuoden. Saat käyttöösi vielä enemmän valotaikaa, kun käytät Festaviaa Hue Bridgen kanssa! Muokkaa jokainen hetki dynaamisilla tehosteilla – kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin tai pehmeään, kynttilänomaiseen välkyntään. Mukaansatempaavan kokemuksen saavuttamiseksi synkronoi valosi musiikkiin ja katso, kuinka ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Saumattomasti Hue-ekosysteemiin integroituna Festavia loistaa yhdessä Hue-ulkovalojesi kanssa, ja sitä on helppo ohjata ja mukauttaa Hue-sovelluksen sekä ääniohjauksen avulla.

1 x 3,5 m, 250 LEDiä

Valkoiset ja värilliset liukuvärit

Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet

Musta kaapeli

Ulkokäyttö