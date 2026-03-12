Festavia-valoverkko, 250 LEDiä
Nykyinen hinta on 229,99 €
Nykyinen hinta on 229,99 €
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Tietoja Festavia-valoverkko, 250 LEDiä
Peitä pihasi maagisilla valoverkoilla! Ulkokäyttöön tarkoitetut Festavia valoverkot herättävät jokaisen hetken eloon koristeellisella, juhlavalla valaistuksella. Nauti näyttävistä liukuväreistä tai lämpimän tai viileän valkoisen sävyisistä valoista – täydellinen ratkaisu jokaiseen vuodenaikaan, juhlaan tai tunnelmaan. Ripusta Festavia-valoverkko pensaiden, aitojen tai parvekekaiteiden päälle ja herätä tila eloon. Säänkestävä IP54-luokitus tarkoittaa, että voit jättää ne paikoilleen ympäri vuoden. Saat käyttöösi vielä enemmän valotaikaa, kun käytät Festaviaa Hue Bridgen kanssa! Muokkaa jokainen hetki dynaamisilla tehosteilla – kimaltelevista tähdistä tanssiviin liekkeihin tai pehmeään, kynttilänomaiseen välkyntään. Mukaansatempaavan kokemuksen saavuttamiseksi synkronoi valosi musiikkiin ja katso, kuinka ne tanssivat, himmenevät ja vaihtavat väriä rytmissä. Saumattomasti Hue-ekosysteemiin integroituna Festavia loistaa yhdessä Hue-ulkovalojesi kanssa, ja sitä on helppo ohjata ja mukauttaa Hue-sovelluksen sekä ääniohjauksen avulla.
- 1 x 3,5 m, 250 LEDiä
- Valkoiset ja värilliset liukuvärit
- Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
- Musta kaapeli
- Ulkokäyttö
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103180070
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- PC, PVC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 15 000
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 2
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 12
Valosarja/valonauha
- Laajennettava
- Kyllä
- Tulojännite
- 24V
- Pituus
- 3 450 mm
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Piha, Ulkotilat
- Tyyli
- Ajaton
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103180070
- Nettopaino
- 1,28 kg
- Bruttopaino
- 1,64 kg
- Korkeus
- 156 mm
- Pituus
- 114 mm
- Leveys
- 328 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004457001
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 14,8
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 0,016
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 7 950
- Kokonaiskorkeus
- 1 000 mm
- Kokonaispituus
- 7 950 mm
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 4 500 mm
- Valosarjan pituus
- 3 450 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 200
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo (RGBIC)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP54 (Virtalähde IP44)
- Turvallisuusluokka
- Luokat II ja III – DI- ja SELV-yhdistelmä
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 150
- LED-valojen välinen etäisyys
- 144 mm
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Pensaat
Polttimo
- Muotoilu
- Net
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla