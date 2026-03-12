Muscari-kohdevalaisin ulkokäyttöön

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Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja Muscari-kohdevalaisin ulkokäyttöön

Tuo Hue-tunnelmaa ulkotiloihin! Tämä kohdevalaisin sopii täydellisesti parvekkeelle, terassille tai etuoven kohdalle. Se luo tarkasti suunnatun valokeilan ja voi valaista sekä eri väreissä että lämpimän ja viileän valkoisen sävyissä. Mukauta jokainen hetki hämärästä aamunkoittoon – nautitpa sitten illallista ulkona tai rentoudut tähtien alla. Valaise ulkotilat ja kävelyreitit kirkkaalla valkoisella valolla illan hämärtyessä, niin saat lisää mielenrauhaa. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä ja luo täydellisen tunnelman. Vankkarakenteinen, IP44-luokiteltu valaisin on säänkestävä. Suojaava Powershield-pinnoite ehkäisee valaisimen värjäytymistä ajan kuluessa. Hillityn tyylikkäästi muotoiltu valaisin sopii kodin kaikille ulkoseinille ja tuo valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset. Helppo ohjaus myös etänä, monipuolisia mukautusvaihtoehtoja ja automaatioita Hue-sovelluksessa ja puhekomennoilla.

  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Säänkestävä (IP44)
  • Suojaava Powershield-pinnoite
  • Asennetaan seinään
  • Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
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