Neliönmuotoinen Scenova-ulkoseinävalaisin luo sekä värivaloa että valkoista valoa. Säänkestävä valaisin sopii esimerkiksi terassille ja sisäänkäynteihin. Sitä voidaan ohjata sovelluksessa ja puhekomennoilla.

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Lähikuva edestä Ulkovalaisimet Neliönmuotoinen Scenova-ulkoseinävalaisin luo sekä värivaloa että valkoista valoa. Säänkestävä valaisin sopii esimerkiksi terassille ja sisäänkäynteihin. Sitä voidaan ohjata sovelluksessa ja puhekomennoilla.
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Tietoja Neliönmuotoinen Scenova-ulkoseinävalaisin luo sekä värivaloa että valkoista valoa. Säänkestävä valaisin sopii esimerkiksi terassille ja sisäänkäynteihin. Sitä voidaan ohjata sovelluksessa ja puhekomennoilla.

Tuo Hue-tunnelmaa ulkotiloihin! Seinävalaisin sopii täydellisesti terassille, takapihalle tai etuovelle. Se luo joka puolelle valoa eri väreissä ja valkoisen valon sävyissä lämpimästä viileään. Mukauta jokainen hetki hämärästä aamunkoittoon – luo täydellinen tunnelma illalliselle ulkona tai rentoutumiselle tähtien alla. Valaise ulkotilat ja kulkureitit kirkkaalla valkoisella valolla, niin saat lisää mielenrauhaa illan hämärtyessä. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä ja luo täydellisen tunnelman. Valaisimessa on kaksikerroksinen pinta, joka pehmentää LED-pisteiden valoa ja vähentää häikäisyä. Se myös ehkäisee valaisimen kellastumista ajan kuluessa. Asenna säänkestävä, IP44-luokiteltu valaisin kodin ulkotilojen seiniin tai kattoihin, niin saat valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset. Helppo ohjaus myös etänä, monipuolisia mukautusvaihtoehtoja ja automaatioita Hue-sovelluksessa ja puhekomennoilla.

  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Säänkestävä (IP44)
  • Suojaava Powershield-pinnoite
  • Asennetaan seinään tai kattoon
  • Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
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