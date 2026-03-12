Philips Hue Struana kohdevalaisin
Nykyinen hinta on 79,99 €
Nykyinen hinta on 79,99 €
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Tietoja Philips Hue Struana kohdevalaisin
Tuo Hue-tunnelmaa ulkotiloihin! Tämä kohdevalaisin sopii täydellisesti parvekkeelle, terassille tai etuoven kohdalle. Se luo tarkasti suunnatun valokeilan ja voi valaista sekä eri väreissä että lämpimän ja viileän valkoisen sävyissä. Mukauta jokainen hetki hämärästä aamunkoittoon – nautitpa sitten illallista ulkona tai rentoudut tähtien alla. Valaise ulkotilat ja kävelyreitit kirkkaalla valkoisella valolla illan hämärtyessä, niin saat lisää mielenrauhaa. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä ja luo täydellisen tunnelman. Vankkarakenteinen, IP44-luokiteltu valaisin on säänkestävä. Suojaava Powershield-pinnoite ehkäisee valaisimen värjäytymistä ajan kuluessa. Hillityn tyylikkäästi muotoiltu valaisin sopii kodin kaikille ulkoseinille ja tuo valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset. Helppo ohjaus myös etänä, monipuolisia mukautusvaihtoehtoja ja automaatioita Hue-sovelluksessa ja puhekomennoilla.
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Säänkestävä (IP44)
- Suojaava Powershield-pinnoite
- Asennetaan seinään
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103165602
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Alumiini
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- -25...+45 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- ei
- Kannettava
- ei
- Pistoketyyppi
- Ei pistoketta
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 40
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 2000-6500 K
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 95
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Parveke, Piha, Ulkotilat, Terassi
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103165602
- Nettopaino
- 0,44 kg
- Bruttopaino
- 0,56 kg
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 100 mm
- Leveys
- 110 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004444402
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 4,2
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 4,2
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 116 mm
- Kokonaispituus
- 90 mm
- Kokonaisleveys
- 84 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 400
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- 4.2
- Vaihtolampun enimmäisteho
- 5
- IP-koodi
- IP44
- Turvallisuusluokka
- Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Wet location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä
Polttimo
- Muotoilu
- tube
- Tulojännite
- 220V-240V
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla