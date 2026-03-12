Scenova-seinävalaisin ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 89,99 €
Nykyinen hinta on 89,99 €
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Tietoja Scenova-seinävalaisin ulkokäyttöön
Tuo Hue-tunnelmaa ulkotiloihin! Seinävalaisin sopii täydellisesti terassille, takapihalle tai etuovelle. Se luo joka puolelle valoa eri väreissä ja valkoisen valon sävyissä lämpimästä viileään. Mukauta jokainen hetki hämärästä aamunkoittoon – luo täydellinen tunnelma illalliselle ulkona tai rentoutumiselle tähtien alla. Valaise ulkotilat ja kulkureitit kirkkaalla valkoisella valolla, niin saat lisää mielenrauhaa illan hämärtyessä. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä ja luo täydellisen tunnelman. Valaisimessa on kaksikerroksinen pinta, joka pehmentää LED-pisteiden valoa ja vähentää häikäisyä. Se myös ehkäisee valaisimen kellastumista ajan kuluessa. Asenna säänkestävä, IP44-luokiteltu valaisin kodin ulkotilojen seiniin tai kattoihin, niin saat valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset. Helppo ohjaus myös etänä, monipuolisia mukautusvaihtoehtoja ja automaatioita Hue-sovelluksessa ja puhekomennoilla.
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Säänkestävä (IP44)
- Suojaava Powershield-pinnoite
- Asennetaan seinään tai kattoon
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103165442
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- ei
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- -25...+45 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
- Pistoketyyppi
- Ei pistoketta
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 134
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Parveke, Piha, Ulkotilat, Terassi
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103165442
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,98 kg
- Korkeus
- 215 mm
- Pituus
- 120 mm
- Leveys
- 155 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004444201
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 7,2
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 7,2
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 86 mm
- Kokonaispituus
- 180 mm
- Kokonaisleveys
- 122 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 775
- Lampputeknologia
- Ei sovellettavissa
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- NA
- IP-koodi
- IP44 (IP20 PSU)
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valovirta, 2 700 K
- 730
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Wet location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Katto, Seinä
Polttimo
- Muotoilu
- rectangular
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla