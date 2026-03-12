Tuo Hue-tunnelmaa ulkotiloihin! Seinävalaisin sopii täydellisesti terassille, takapihalle tai etuovelle. Se luo joka puolelle valoa eri väreissä ja valkoisen valon sävyissä lämpimästä viileään. Mukauta jokainen hetki hämärästä aamunkoittoon – luo täydellinen tunnelma illalliselle ulkona tai rentoutumiselle tähtien alla. Valaise ulkotilat ja kulkureitit kirkkaalla valkoisella valolla, niin saat lisää mielenrauhaa illan hämärtyessä. Chromasync-teknologia varmistaa tarkan värisovituksen eri Hue-valojen välillä ja luo täydellisen tunnelman. Valaisimessa on kaksikerroksinen pinta, joka pehmentää LED-pisteiden valoa ja vähentää häikäisyä. Se myös ehkäisee valaisimen kellastumista ajan kuluessa. Asenna säänkestävä, IP44-luokiteltu valaisin kodin ulkotilojen seiniin tai kattoihin, niin saat valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset. Helppo ohjaus myös etänä, monipuolisia mukautusvaihtoehtoja ja automaatioita Hue-sovelluksessa ja puhekomennoilla.

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa

Säänkestävä (IP44)

Suojaava Powershield-pinnoite

Asennetaan seinään tai kattoon

Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla