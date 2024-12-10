Hue ja Nanoleaf -yhteentoimivuus: Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Tuo seinille eläväistä valoa. Nanoleaf Shapes -paneelivalaisimet (Hexagon ja Triangle) voidaan lisätä Philips Hue -järjestelmään Philips Hue-seinäkytkinmoduulin avulla. Kun olet yhdistänyt paneelit, niistä tulee osa Hue-järjestelmää, joita voi ohjata suoraan Philips Hue -sovelluksessa muiden Hue-valojesi rinnalla.

Tämä yhteistyö tuo modulaarisen, koristeellisen seinävalaistuksen Hue-järjestelmääsi. Se yhdistää Nanoleafin muotoilun Philips Hue-järjestelmän ohjaukseen ja automaatioihin mahdollistaen ilmaisuvoimaisen ja luotettavan valotaiteen.

Syitä yhdistää Hue ja Nanoleaf

Hue ja Nanoleaf yhdessä luovat mahdollisuuden ilmaista itseäsi valolla:

Luo näyttävä kokonaisuus – Suunnittele ainutlaatuisia seinäkuvioita, jotka ovat huoneen visuaalinen keskipiste.

– Suunnittele ainutlaatuisia seinäkuvioita, jotka ovat huoneen visuaalinen keskipiste. Yksi yhtenäinen kokemus – Ohjaa Nanoleaf-paneelivalaisimia yhdessä Hue-valojen kanssa.

– Ohjaa Nanoleaf-paneelivalaisimia yhdessä Hue-valojen kanssa. Helppo ohjaus – Käytä Philips Hue -sovellusta, puhekomentoja, aikatauluja ja automaatioita valaistuksen muokkaamiseen päivän aikana.

– Käytä Philips Hue -sovellusta, puhekomentoja, aikatauluja ja automaatioita valaistuksen muokkaamiseen päivän aikana. Laadukas design kohtaa älyvalaistuksen – Nanoleafin modulaariset paneelivalaisimet, jotka voi lisätä Hue-järjestelmään

Tuetut Nanoleaf-tuotteet

Hue tukee seuraavia Nanoleaf Shapes -tuotteita:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Muita Nanoleaf-tuotteita ei tällä hetkellä tueta Hue-sovelluksessa.

Mitä tarvitset

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on seuraavat:

Nanoleaf Shapes -paneelivalaisimet (Hexagon tai Triangle)

(Hexagon tai Triangle) Nanoleaf -virtalähde ja -paneelivalaisimet koottuina

Philips Hue ‑seinäkytkinmoduuli

Philips Hue -sovellus (uusin versio)

Hue Bridge (suositellaan, jos haluat lisäominaisuuksia), lue lisää täältä.

Kaikki tarvitsemasi sisältyy aloituspakkaukseen. Voit aloittaa luomisen heti.

Tietoa Philips Hue -seinäkytkinmoduulista

Philips Hue -seinäkytkinmoduuli mahdollistaa Hue-järjestelmän ominaisuudet Nanoleaf Shapes -paneelivalaisimille.

Helppo asennus, kiinnitys ja yhdistäminen Nanoleaf-paneeleihin

Lisää Nanoleaf-paneelit Hue-Huoneisiin ja -Alueisiin, jotta ne voivat osallistua valaistusasetuksiin ja automaatioihin.

Mahdollistaa ohjauksen Hue-sovelluksessa, Hue-tarvikkeilla ja puhekomennoilla.

Kun Nanoleaf-paneelisi on yhdistetty, ne käyttäytyvät kuten Hue-valot ja ovat valmiina käytettäväksi koko älyvalaistusjärjestelmässäsi.

Vaihe 1: Asenna Nanoleaf-paneelivalaisimet

a. Suunnittele sommittelu

Aseta paneelivalaisimet tasaiselle pinnalle ja kokeile erilaisia sommitteluja ja muotoja ennen asennusta.

b. Valmistele seinä

Puhdista seinän pinta. Nanoleaf-paneelit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

c. Asenna ja yhdistä

Asenna paneelit mukana toimitetuilla kiinnityslevyillä, yhdistä ne Nanoleaf-liittimillä ja kytke Nanoleaf-virtalähde.

Paneelivalaisimien pitäisi syttyä ja näyttää valokuvio.

d. Yhdistä Philips Hue -seinäkytkinnmoduuli

Yhdistä Philips Hue -seinäkytkinmoduuli Nanoleaf-paneeleihin liittimen avulla.

Vaihe 2: Lisää Nanoleaf Hue-sovellukseen

Avaa Philips Hue ‑sovellus. Siirry kohtaan Asetukset > Valot > Lisää valo. Skannaa Hue-seinäkytkinmoduulin QR-koodi. Tunnista Philips Hue -seinäkytkinmoduuli toimimalla näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Kun Nanoleaf-paneelivalaisimet on lisätty, ne näkyvät Hue-sovelluksessa muiden Hue-valojen tapaan.

Suunnittele ja ohjaa Hue-järjestelmällä

Kun Nanoleaf Shapes -paneelit on yhdistetty Hue-järjestelmän kautta, voit

Kytkeä paneelivalaisimet päälle tai pois päältä yhdessä muiden Hue-valojen kanssa

Säätää kirkkautta tasaisesti

Vaihtaa värejä tunnelman mukaan

Lisätä paneelit osaksi Hue-valaistusasetuksia, Huoneita, Alueita, aikatauluja ja automaatioita

Ohjata valaistusta Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla ja Hue-tarvikkeilla.

Hue-järjestelmässä Nanoleaf-paneelit toimivat samalla lailla kuin gradient-valonauhat, ja ne luovat seinälle tehosteita, joissa värit siirtyvät sävystä toiseen.

Tärkeitä rajoituksia, jotka on hyvä tietää

Seuraavat käyttäytymiset ovat odotettavissa:

Nanoleaf-valaistusasetuksia, musiikin visualisointia, kosketusliikkeitä ja Nanoleaf-tehosteita ei näytetä eikä voi ohjata Hue-sovelluksessa.

Hue-sovelluksessa. Jos Hue-viihdesynkronointi, -automaatio tai -hälytys (esimerkiksi ovikello tai valohälytys) käynnistyy, Hue ohittaa kaikki aktiiviset Nanoleaf-tehosteet eikä jatka automaattisesti viimeistä Nanoleaf-tehostetta.

Vianmääritys:

Nämä vaiheet koskevat vain Hueen liittyvää asennusta ja ohjausta.

Hue-seinäkytkinmoduulia ei löydy Hue-sovelluksesta

Varmista, että Philips Hue -seinäkytkinmoduuli ja -virtalähde on yhdistetty ja että ne ovat päällä.

on yhdistetty ja että ne ovat päällä. Päivitä Hue-sovelluksesi uusimpaan versioon.

Hue-seinäkytkinmoduuli ei ole tavoitettavissa Hue-sovelluksessa

Tarkista, että Nanoleaf-paneelit saavat virtaa. Irrota ne virtalähteestä ja kytke ne sitten takaisin.

Yhdistä uudelleen Hue-sovelluksessa.

Poista Philips Hue -seinäkytkinmoduuli Hue-sovelluksesta ja lisää se uudelleen.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin käyttää Nanoleafia Hue-järjestelmässä?

Et tarvitse Philips Hue Bridgeä lisätäksesi Nanoleaf-paneeleja Hue-järjestelmään. Bridgellä saat kuitenkin käyttöösi enemmän ominaisuuksia. Lisätietoja löytyy täältä.

Mitkä Nanoleaf-tuotteet ovat tuettuja Hue-järjestelmässä?

Tällä hetkellä vain Hexagonit, Trianglet ja Mini Trianglet ovat tuettuja.

Kuinka monta Nanoleaf-paneelia voin liittää yhteen virtalähteeseen?

Selvitä tämä käyttämällä Nanoleafin virtalähde-laskuria.

Kuinka montaa Nanoleaf-paneelia Hue-seinäkytkinmoduuliin voi yhdistää?

Moduuli tukee enintään sataa paneelia. Niitä voi ohjata Hue-sovelluksessa.

Voinko käyttää Nanoleaf-paneeleja Viihdealueessani?

Kyllä. Emme kuitenkaan suosittele Nanoleaf-paneelien synkronointia näyttöpohjaisen sisällön kanssa. Paneelien asettelusta riippuen kokemus ei välttämättä ole täysin optimoitu näytön sisällön synkronointiin. Ne ovat kuitenkin erinomainen lisä tunnelman luomiseen tiloissa, joissa katsot viihdettä.

Miksi en näe Nanoleafin valaistusasetuksia Hue-sovelluksessa?

Nanoleafin valaistusasetuksia ja tehosteita ohjataan Nanoleaf-sovelluksen kautta, eivätkä ne ole käytettävissä Hue-sovelluksessa.

Mistä saan apua Nanoleaf-paneeleihin tai -laitteistoihin liittyvissä ongelmissa?

Käy Nanoleafin vianmääritystä ja tukea varten osoitteessa https://support.nanoleaf.me.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos sinulla on vaikeuksia lisätä Nanoleafia Hue-sovellukseen tai käyttää sitä Hue-järjestelmässäsi, saat lisäapua Philips Hue -tuessa.

Jos ongelmia on Nanoleafin laitteiston tai toimintojen kanssa, ota yhteyttä Nanoleaf-tukeen.