Hue Screen Sync: kalibrointi- ja vianetsintäopas

Hue Screen Sync herättää televisiosi näytön eloon synkronoimalla Philips Hue -valosi viihdesisältösi kanssa. Optisen synkronointitekniikan avulla laite poimii näytön värit suoraan ja luo elämyksellisen valaistuksen, joka vastaa katsomasi sisällön värejä reaaliajassa.

Aloitus: Kalibrointiprosessi

Miten saat parhaan Hue Screen Sync -kokemuksen?

Sujuvan katselukokemuksen varmistamiseksi Hue Screen Sync synkronoi huoneen valot näytön kanssa nopealla käyttöönotolla. Vaivattomasti tehtävillä alkuasetuksilla voidaan varmistaa, että eloisat väritehosteet ja tunnelmavalaistus toistavat ruudulla tapahtuvan toiminnan tarkasti.

Mitä sinun pitäisi tarkistaa ennen kalibroinnin aloittamista?

Ennen kuin aloitat:

● Esteetön näkymä: Sijoita Screen Sync -laite niin, että laitteella on esteetön näkymä koko TV-ruutuun.

● Täysi näkyvyys: Varmista, etteivät johdot, huonekalut tai kasvit estä näköyhteyttä Screen Sync ‑linssin ja television välillä.

● Puhdista linssi: Pyyhi kamera puhtaalla mikrokuituliinalla varmistaaksesi selkeän kuvan tallennuksen asennuksen aikana.

● Sytytä valot viihdealueellasi: Sytytä kaikki viihdealueelle määritetyt Hue-valot, jotta Screen Sync saa optimaalisen valaistuksen ja voi mukautua henkilökohtaiseen ympäristöösi.

● Poista heijastukset: Vältä suoraa auringonvaloa tai kirkkaita lamppuja, jotka heijastuvat laitteeseen television pinnan kautta.

Hue Screen Sync -laitteen kalibrointi

Avaa Philips Hue ‑sovellus. Siirry Sync-välilehdelle ja varmista, että Screen Sync -laitteesi on valittu kohdasta WHAT. Napauta kolmea pistettä siirtyäksesi asetuksiin. Valitse Kalibrointi. Noudata näytön ohjeita. Vahvista automaattinen tunnistus tai katso vianetsintäohjeisiin, jos näytön kohdistus vaatii manuaalista kohdistusta. Esikatsele tulos ja napauta Tallenna, kun olet tyytyväinen.

Miltä onnistunut kalibrointi näyttää?

Onnistunut asetelma luo reagoivia, kauniita valaistustehosteita, joita luonnehtivat seuraavat:

● Varmista, että viritys on valmis: viritys tapahtuu kalibroinnin jälkeen, tarkista Sync-välilehdeltä nähdäksesi, onko se valmis vai onko se vielä käynnissä.

● Tarkasti suunnattu värien yhteensovitus: television ympärillä olevat valot heijastavat tarkasti näytön reunoilla olevia värialueita.

● Sulavat siirtymätehosteet: valaistus virtaa saumattomasti huonealueiden yli, kun kohtaukset vaihtuvat näytölläsi.

● Immersiivinen tunnelma: ympäristön kirkkaus laajentaa näytön läsnäoloa asuintilaan ilman, että huoneen valaistus ylikuormittuu.

● Elävä syvyys ja kontrasti: luonnolliset tummat kohtaukset pysyvät miellyttävän himmeinä, kun taas kirkkaat korostukset valaisevat ympäröivät valot välittömästi.

Huomautus: Jos ääriviiva ulottuu näytön ulkopuolelle huoneeseen tai leikkaa kuvan reunat pois, värit näytteityvät väärin tai ilmestyvät väärään paikkaan.

2. Kalibrointivirheiden vianmääritys ja näytön tunnistus

Automaattinen kalibrointini epäonnistuu toistuvasti tai tuottaa vääristyneen Outline. Mitä voin tehdä?

Jos automaattinen kalibrointi ei tunnista näyttöä tai tuottaa puhelimeesi vääristyneen tai epämuotoisen trapetsin:

Vähennä näytön heijastuksia: Sammuta kattovalot, television vieressä olevat lamput ja sulje verhot. Kiiltävä TV-näyttö toimii kuin peili – jos optinen synkronointitunnistin näkee häikäisyä, se erehtyy pitämään heijastusta näytön sisältönä. Lisää näytön ympäristön kontrastia: Varmista, että huoneessa palaa tasainen ja pehmeä valo ja että näyttö on päällä ja että sen kuva on selkeä ja kirkas (tai sen tausta on suurikontrastinen). Puhdista optiset pinnat: Pyyhi linssi ja TV-näyttö pehmeällä mikrokuituliinalla; pöly ja sormenjäljet hajottavat valoa ja haittaavat reunojen tunnistusta. Poista esteet: Poista äänipalkit, koristeet tai muut esineet, jotka peittävät näytön alareunan tai sivureunan. Vaihda manuaaliseen kohdistukseen: Jos automaattinen tunnistus ei toimi huoneen valaistuksen vuoksi, vedä kulmatapit jokaisen kehyksen kulmaan.

Automaattinen kalibrointini ei onnistu tunnistamaan näyttöä. Mitä voin tehdä?

● Virran katkaisu: Irrota Screen Sync -virtalähde pistorasiasta, odota 10 sekuntia, kytke virtalähde uudelleen ja aloita kalibrointi Hue-sovelluksessa.

● Tarkista laitteen kulma uudelleen: Varmista, että optinen yksikkö on asennettu vaakatasolle ja suunnattuna mahdollisimman suoraan näyttöön – liiallinen kallistus lisää heijastuksia ja häikäisyä.

● Jos tämä ei toimi, määritä televisiosi kulmat manuaalisesti.

Miksi värit näkyvät huoneen väärällä puolella?

Kun värit ovat väärinpäin (esim. kirkas punainen välähdys ilmestyy television vasemmalle puolelle, mutta oikean puolen Hue-valot reagoivat):

● Kalibrointikulmat ovat väärin linjassa tai väärinpäin.

● Palaa asetuksiin > Kalibroi Screen Sync, varmista, että jokainen kulmatappi vastaa sen todellista kulmaa, aseta ne tarkasti uudelleen ja tallenna.

● Tarkista myös Hue-sovelluksen Entertainment Area -kokoonpano varmistaaksesi, että virtuaalivalojen sijainnit vastaavat fyysisiä paikkoja huoneessa.

Milloin pitäisi kalibroida uudelleen?

Kalibroi uudelleen milloin vain:

● Siirrät tai kallistat televisiota, näyttöä tai Screen Sync -laitetta.

● Siirrät, lisäät tai vaihdat valoja viihdealueellasi.

● Värejä näkyy väärän huoneen alueella.

● Ympäristön valaistusolosuhteet muuttuvat radikaalisti: esimerkiksi, jos alkukalibrointi tehtiin kirkkaan aamuauringon aikana, yöaikainen suorituskyky voi heikentyä. Kalibroi kirkkaassa huoneessa, jotta Screen Sync mukautuu omaan ympäristöösi.

2. Värien tarkkuuden, huoneen olosuhteiden ja heijastusten korjaaminen

Screen Sync lukee suoraan televisiosi näyttöä. Kaikki, mikä osuu näytön lasiin – auringonvalo, lampun häikäisy tai katon spottivalot – päätyy Hue-valoillesi lähetettävään väridataan.

Pikaviite: Heijastus- ja häikäisyongelmat

Mitä näkyy Syy Mitä tehdä Yksi Alue jää kiinni valkoiseen/keltaiseen tai reagoi heikosti Lamppu tai ikkuna heijastuu suoraan tuolle ruudun osalle. Sammuta tai siirrä lamppu, vedä verhot tai säädä laitteen kulmaa hieman, jotta heijastus poistuu optisen tunnistimen esikatselusta. Kaikki värit näyttävät päivän aikana haalistuneilta tai kalpeilta Screen Sync voi kärsiä kirkkaasta ikkunasta tai suorasta auringonvalosta. Sulje kaihtimet tai verhot. Hue Screen Sync toimii parhaiten hämärässä tai pimeässä huoneessa, kun se on kalibroitu. Värit näyttävät hyviltä yöllä, mutta vääriltä päivällä (tai päinvastoin). Huoneen valaistus on radikaalisti erilainen kuin silloin, kun optinen synkronointilaite oppi näytön profiilin. Pidä huoneen valaistus tasaisena tai kalibroi uudelleen laittamalla kaikki valot päälle, jotta huone olisi mahdollisimman kirkas. Valot välkkyvät tai "pumppaavat" tummissa kohtauksissa Hue-valot tai huoneen valaisimet heijastuvat lasipaneeliin. Suuntaa Hue-valot pois näytöstä (esim. seinää kohti tai television taakse) ja himmennä ympäristön valoja.

Värien säätö: Jos värit eivät vastaa odotuksiasi

Hue Screen Sync mukautuu automaattisesti TV:n näyttöön ajan myötä. Jos värit eivät tunnu oikeilta:

Vaihe 1: Anna Screen Syncille aikaa sopeutua

○ Asennuksen, uudelleenkalibroinnin tai nollauksen jälkeen visuaalinen synkronointijärjestelmä oppii televisiosi kirkkauden ja valkotasapainon katselun aikana.

○ Kirkkaus tasaantuu sekunneissa.

○ Valkotasapaino (värisävy) vakiintuu muutamassa minuutissa, kun katsot normaalia ja vaihtelevaa videosisältöä. Kohtausten katsominen, joissa on neutraaleja elementtejä (pilvet, lumi, valkoiset/harmaat taustat), nopeuttaa oppimista. Erittäin kyllästetty sisältö (piirroselokuvat, urheilukentät) tai hyvin tummat elokuvat hidastavat sopeutumista.

Vaihe 2: Tarkista TV-kuvan asetukset

○ Kytke pois päältä Eco-tila / automaattinen kirkkaus: Sammuta valotunnistimet ja energiaa säästävät tilat. Jos televisio vaihtaa kirkkautta automaattisesti, Screen Sync -laite joutuu jatkuvasti mukautumaan uudelleen.

○ Kuvatilat: Kuvatilojen vaihtaminen (esim. Vividistä elokuvaan) muuttaa värilämpötilaa. Anna Screen sync -laitteelle muutama minuutti sopeutua uuteen profiiliin.

○ HDR-sisältö: Korostukset HDR:ssä ovat huomattavasti kirkkaampia, joten optinen tunnistin pienentää valotusta. Hyvin tummat kohtaukset HDR-sisällössä voivat luonnollisesti tuottaa himmeämpiä valaistustehosteita kuin tavallinen SDR-sisältö.

Vaihe 3: Tarkista optisen tunnistimen ja näytön puhtaus

○ Tarkista sormenjäljet, pöly tai tahrat optisessa linssissä ja TV-paneelissa, sillä ne hajottavat valoa ja vähentävät kylläisyyttä.

Laitteiston kiinnitys- ja asennusvinkit

Entä jos Screen Sync -laite ei sovi kunnolla televisiooni?

● Yli 30 mm (1,2 tuumaa) paksut televisiot: laitteen voi kiinnittää turvallisesti ja pakottamatta televisioihin, joiden paksuus on enintään 30 mm (1,2 tuumaa). Älä pakota takasaranan kiinnitintä, sillä liiallinen vipuvoima voi rasittaa liitosta. Aseta vastapainojalka tasaisesti takakaaren yläosaan ja käytä irrotettavia, pintaa vahingoittamattomia kiinnitysliuskoja lisäpitoa varten.

● Pidä synkronointiyksikkö keskitettynä: kiinnitä laite mahdollisimman suoraan ja keskitettynä. Sivuttaisasennot lisäävät heijastusalttiutta ja heikentävät alakulman värien sovittamista.

● Kaapelin jännitys: johda kiinteä kaapeli tasaisesti alas TV-runkoa pitkin, jotta kaapelin jännitys ei vetäisi laitetta pois akseliltaan ajan myötä.