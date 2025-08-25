Tuki

Asennusopas

Näin otat käyttöön kodin älykkään turvan tuotteet

Valitse tuotteesi

Philips Hue -valikoimasta löytyy lukuisia kodin turvan tuotteita. Löydät asennusohjeet valitsemalla tuotteesi alta.

Langallinen tai akulla varustettu kamera

Langallinen tai akulla varustettu kamera

Siirry asennusoppaaseen
Valonheitin kameralla

Valonheitin kameralla

Siirry asennusoppaaseen
Ovisensori

Ovisensori

Siirry asennusoppaaseen
Hue Motion sensor

Liiketunnistin

Siirry asennusoppaaseen
Langallinen video-ovikello

Langallinen video-ovikello

Siirry asennusoppaaseen
Smart chime

Smart chime

Siirry asennusoppaaseen

Tutustu Hueen

Näin Hue toimii

Näin Hue toimii

Katso, mitä eroja on Philips Huen käyttämisessä Bluetoothilla ja Hue Bridgellä.

Lisätietoja Philips Huesta
Mitä kaikkea Huella voi tehdä

Mitä kaikkea Huella voi tehdä

Tutustu kaikkiin älyvalaistuksen etuihin, mukaan lukien tunnelmavalaistukseen ja viihdevalaistukseen.

Katso edut
Aloita Philips Huen käyttö

Aloita Philips Huen käyttö

Lue vinkkejä älyvalaistuksen määrittämiseen.

Aloita heti

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay