Trouvez le bon module d’interrupteur mural pour contrôler vos lampes

Vous ne savez pas quel Philips Hue wall switch module il vous faut pour contrôler vos lampes sur secteur ?
Trouvez la solution idéale pour votre installation, que vous souhaitiez intégrer des luminaires traditionnels à votre écosystème Hue ou piloter vos éclairages connectés Hue avec votre interrupteur mural existant.

Trois suspensions équipées d'ampoules non-connectées diffusant une lumière blanche.

J’ai des lampes traditionnelles

Les intégrer à mon écosystème Hue pour les contrôler via l'application Hue, définir des automatisations, et plus encore.

Guidez-moi
Une ampoule connectée Hue &quot;Lightguide&quot; qui brille en violet, orange et bleu.

J’ai des lampes connectées Hue

Les contrôler avec mon interrupteur mural existant et les garder toujours connectées, même lorsque l’interrupteur est coupé.

Guidez-moi

 

 

Commande connectée pour les lampes traditionnelles

Le module d'interrupteur mural à canal unique on/off Philips Hue affiché à côté de son emballage produit.

Mon interrupteur mural contrôle une lampe traditionnelle ou un groupe de lampes

Interrupteur filaire simple

L'interrupteur simple filaire vous permet de contrôler la plupart des lumières traditionnelles en plus de vos lumières Hue existantes, dans un système intégré.
Le module compact s’installe derrière votre interrupteur mural existant et est alimenté par le secteur, donc vous n'aurez pas de batterie à remplacer.
Un câble neutre est requis.

Convient le mieux à
- Un seul interrupteur mural contrôlant une lampe ou un groupe de lampes
- Conserver une lampe décorative existante
- Ajouter un éclairage traditionnel à une configuration Hue existante

Ce dont vous avez besoin
- Une lumière ou un luminaire traditionnel compatible
- Un seul interrupteur mural (à 1 canal)
- Un fil neutre
- Un Hue Bridge (recommandé)

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FAQ sur l'interrupteur filaire simple (1 canal)

À quoi sert l’interrupteur filaire on/off ?

Dois-je remplacer ma lampe actuelle ?

Faut-il un fil neutre ?


 

Philips Hue Wall Switch à double canal est présenté à côté de son emballage produit.

Mon interrupteur mural contrôle deux lampes traditionnelles ou des groupes de lampes

Interrupteur filaire double

L'interrupteur simple filaire vous permet de contrôler la plupart des lumières traditionnelles en plus de vos lumières Hue existantes, dans un système intégré. Le module compact s’installe derrière votre interrupteur mural existant et est alimenté par le secteur, donc vous n'aurez pas de batterie à remplacer.
Un câble neutre est requis.

Convient le mieux à
- Interrupteurs muraux doubles contrôlant deux lampes distinctes ou deux groupes distincts de lampes
- Ajouter un éclairage traditionnel à une configuration Hue existante
- Salles avec plus d’un circuit d’éclairage

Ce dont vous avez besoin
- Lampes ou luminaires traditionnels compatibles
- Un interrupteur mural double contrôlant deux groupes de lampes
- Un fil neutre
- Un Hue Bridge (recommandé)

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FAQ sur les interrupteurs filaires doubles (2 canaux)

Quand dois-je choisir l’interrupteur filaire double (2 canaux) ?

Puis-je contrôler les deux canaux séparément ?

Faut-il un fil neutre ?


 

Module d’interrupteur mural filaire Philips Hue à canal unique présenté à côté de son emballage du produit.

Mon interrupteur mural permet de faire varier l’intensité d’une lampe traditionnelle ou d’un groupe de lampes

Interrupteur mural câblé simple

Le Dimmer Switch filaire vous permet de contrôler la plupart des lampes à variation de l'intensité lumineuse traditionnelles en même temps que vos lampes Hue existantes, dans un système intégré. Le module compact s'installe derrière votre interrupteur traditionnel et est alimenté par secteur, il n'y a donc pas de pile à remplacer. Il fonctionne avec des installations avec ou sans fil neutre.

Convient le mieux à
- Lampes et luminaires traditionnels avec variation de l'intensité lumineuse
- Atténuation d’une lampe ou d’un groupe de lampes à variation de l'intensité lumineuse
- Installations avec ou sans fil neutre

Ce dont vous avez besoin
- Une lampe traditionnelle dotée d’une capacité de variation de l'intensité lumineuse
- Un Dimmer Switch mural simple compatible*
- Un Hue Bridge (recommandé)

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FAQ sur le Dimmer Switch câblé simple (1 canal)

À quoi sert le Dimmer Switch câblé ?

Dois-je remplacer mon interrupteur mural actuel ? *

Faut-il un fil neutre ?

 

 

Contrôlez vos éclairages Hue avec un interrupteur mural existant

Module d’interrupteur mural filaire Philips Hue à côté de son emballage.

Je veux contrôler les lampes connectées Hue avec mon interrupteur mural existant

Module d'interrupteur mural filaire

Installé derrière votre interrupteur mural existant, le module d'interrupteur mural filaire vous permet de contrôler les lampes dans les pièces et les zones, ou de déclencher des scènes Hue simplement en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural filaire maintient vos lampes Hue alimentées et accessibles, même lorsque quelqu’un utilise l’interrupteur. Le module est alimenté par le secteur, donc il n’y a pas de piles à remplacer.

Convient le mieux à
- Maisons équipées de lampes connectées Hue
- Ménages utilisant encore des interrupteurs muraux
- Prévention de la désactivation accidentelle des lampes Hue

Ce dont vous avez besoin
- Lampes connectées Philips Hue
- Interrupteur mural compatible existant
- Un fil neutre
- Hue Bridge (requis)

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FAQ sur le module d’interrupteur mural filaire

Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural filaire avec des lampes Hue connectées ?

Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?

Faut-il un fil neutre ?


 

Module d’interrupteur mural à batterie Philips Hue à côté de son emballage produit.

Je veux contrôler les lampes connectées Hue avec mon interrupteur mural existant

Module d'interrupteur mural (à pile)

Installé derrière votre interrupteur existant, le module d’interrupteur mural à batterie vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de déclencher des scènes Hue simplement en actionnant l’interrupteur. Le module d'interrupteur mural à batterie permet également à vos lampes Hue de rester alimentées et accessibles, même lorsque quelqu'un éteint l'interrupteur traditionnel.

Convient le mieux à
- Maisons équipées de lampes connectées Hue
- Ménages utilisant encore des interrupteurs muraux
- Maisons sans installation de fil neutre
- Prévenir la déconnexion accidentelle des lampes hue

Ce dont vous avez besoin
- Lampes connectées Philips Hue
- Interrupteur mural compatible existant
- Hue Bridge (requis)

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FAQ sur le module d'interrupteur mural alimenté par pile

Pourquoi aurais-je besoin d’un module d’interrupteur mural avec des lampes Hue connectées ?

Que se passe-t-il quand j’utilise l’interrupteur mural ?

Faut-il un fil neutre ?


 

Comparez les interrupteurs

Vous hésitez encore ? Comparez les solutions d’interrupteurs muraux Hue pour trouver la configuration adaptée à vos lampes et à l’installation électrique existante.

Module d’interrupteur filaire

1 ou 2 canaux

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Module de Dimmer Switch filaire

1 canal

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Module d'interrupteur mural filaire

Secteur

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Module d'interrupteur mural (à pile)

Batterie

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Lampes compatibles

Lampes traditionnelles
Lampes traditionnelles à intensité variable
Lampes connectées Hue
Lampes connectées Hue

Hue Bridge requis

Non, mais fonctionnalité limitée
Non, mais fonctionnalité limitée
Oui
Oui

Câblage

Câble neutre requis
Fonctionne avec ou sans câble neutre
Câble neutre requis
Aucun fil neutre n'est nécessaire

Source d'alimentation

Secteur
Secteur
Secteur
Batterie (5 ans et plus). La durée de vie peut varier selon l’utilisation

Compatibilité des interrupteurs

À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir
À bascule, à levier et à bouton-poussoir

Canaux

1 ou 2 canaux
1 canal
N/A
N/A

Dimensions

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Gradation

Non
Oui
Oui
Oui

Compatible avec Matter

Oui (en tant que lampe)
Oui (en tant que lampe)
Oui, uniquement via Bridge
Oui, uniquement via Bridge

Bluetooth

Oui
Oui
Non
Non
Gros plan d’un Philips Hue wall switch module connecté à des fils électriques

Qu'est-ce qu'un fil neutre ?

Un fil neutre complète un circuit électrique en ramenant le courant vers le tableau électrique. Dans le contexte des installations de maisons connectées, telles que les interrupteurs muraux, il fournit la connexion électrique continue nécessaire pour alimenter ces appareils. On le trouve généralement derrière l’interrupteur mural.

Dans de nombreuses maisons européennes, il est bleu, mais la couleur peut varier selon l’endroit où vous vivez et l’ancienneté de votre câblage. Par exemple, il peut être noir dans les installations britanniques plus anciennes, blanc ou gris aux États-Unis, ou noir ou bleu clair en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il peut aussi être regroupé avec d’autres fils neutres plutôt que connecté directement à l'interrupteur. Coupez toujours l’alimentation avant de vérifier votre câblage et suivez les instructions d’installation du produit. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié de vérifier votre installation.

En savoir plus sur les interrupteurs muraux Hue

Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut ? Voici d’autres options :

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

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CHF 160.00

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4

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CHF 70.00

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

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CHF 70.00

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

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CHF 70.00

Créez un kit
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

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CHF 65.00

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

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CHF 40.00

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

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CHF 50.00

Créez un kit
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

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CHF 80.00

Créez un kit
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

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CHF 110.00

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

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CHF 110.00

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

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CHF 54.00

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)

MR16 - Spot connecté - (pack de 2)

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CHF 65.00

Créez un kit
A60 - Ampoule connectée E27 - 810

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

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CHF 100.00

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

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CHF 60.00

Créez un kit
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

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CHF 100.00

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