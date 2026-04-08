Come si configura uno starter kit Philips Hue

Uno starter kit Philips Hue include tutto il necessario per iniziare a usare l'illuminazione smart fin da subito:

Una o più luci o lampadine smart Philips Hue

Un Hue Bridge (o Bridge Pro)

Un adattatore di alimentazione e un cavo Ethernet

A volte un accessorio smart, come un dimmer switch

La combinazione di luci smart e dello Hue Bridge è ciò che offre l'esperienza Philips Hue completa, incluso automazioni, controllo fuori casa e compatibilità con le principali piattaforme per la casa connessa.

Per comprendere meglio come funziona l'ecosistema Hue oltre le lampadine, esplora la guida Philips Hue ai sistemi di illuminazione smart.