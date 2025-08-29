Confronta le videocamere di sicurezza smart

Assistenza

Guida comparativa delle telecamere di sicurezza intelligenti

Che si tratti di un videocitofono sulla porta d'ingresso o di una telecamera in soggiorno, Hue Secure ti consente di scegliere come monitorare la tua casa in tempo reale. Utilizza questa guida per scoprire quale telecamera è più adatta al tuo spazio.

Una videocamera con proiettore Hue, una videocamera cablata 2K, una videocamera a batteria 2K e un videocitofono Hue nero.

Philips Hue Secure Flood Light Camera

Hue

Philips Hue Secure Flood Light Camera
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Luce bianca e colorata
Cavi per l'elettricità di casa

€ 309,90

Videocamera con cavo Secure

Hue

Videocamera con cavo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso

€ 149,90

Videocamera Secure da appoggio con cavo

Hue

Videocamera Secure da appoggio con cavo
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso

€ 169,90

Videocamera a batteria Secure

Hue

Videocamera a batteria Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso

€ 179,90

Supporto da tavolo Secure

Hue

Supporto da tavolo Secure
Realizzato per videocamere cablate Secure
Base appesantita per maggiore stabilità
Nasconde i fili per un look perfetto
Disponibile in bianco o nero.

€ 49,99

€ 29,99

Cavo da 3 m della videocamera Secure a bassa tensione | Philips Hue

Hue

Cavo da 3 m della videocamera Secure a bassa tensione | Philips Hue
Realizzato per videocamere Secure​
Adatto a sistemi a bassa tensione​
Cavo di estensione
Lunghezza di 3 m

€ 29,99

Cavo anti-caduta Secure

Hue

Cavo anti-caduta Secure
Compatibile con tutte le videocamere Secure
Realizzato con materiali di alta qualità
Rende più difficile la rimozione involontaria
Consigliato per videocamere installate sopra i 2 m

€ 14,99

Supporto sicuro per telecamera con picchetto di terra

Hue

Supporto sicuro per telecamera con picchetto di terra
Realizzato per videocamere Secure
Facile da installare in esterno
Posizionare direttamente nel terreno solido
Progettato per essere utilizzato con sistema a bassa tensione

€ 39,99

Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configurazione semplice
Controllo connesso
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con la voce

€ 59,90

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre

€ 39,99

Secure Starter kit con videocamera

Hue

Secure Starter kit con videocamera
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Videocamera e sensori inclusi
Incluso Bridge

€ 349,90

L'articolo è quasi esaurito

Alimentazione da 40 W per esterni

Hue

Alimentazione da 40 W per esterni
Cavo di estensione
Illuminazione fino a 40 W
Nero

€ 49,90

Un videocitofono cablato Hue Secure nero.

Proteggi la tua porta di casa con la luce

Ti presentiamo il videocitofono Hue Secure: ricevi avvisi di movimento, controlla chi è presente con la visualizzazione in tempo reale e attiva l'accensione o il lampeggiamento delle luci Philips Hue quando c'è qualcuno alla porta.

Confronta le videocamere di sicurezza smart

Telecamera cablata

Maggiori informazioni

Videocamera a batteria

Maggiori informazioni

Videocamera con proiettore

Maggiori informazioni

Videocitofono cablato

Maggiori informazioni

Modello 2K disponibile

Modello 1080p disponibile

Aspetto dell'immagine

16:09
16:09
16:09
1:1

Luce incorporata

Può essere utilizzato all'aperto

Supporto di installazione

Montaggio in piano, a parete o a soffitto
Montaggio a parete o a soffitto
Montaggio a parete
Montaggio a parete

Assorbimento

Collegabile alla presa elettrica
Batteria ricaricabile
Si collega all'impianto elettrico
Si collega all'impianto elettrico

Vista in tempo reale

Visione notturna

Comunicazione bidirezionale

Invia avvisi attivati ​​dal movimento

Funziona con le luci Hue¹

Visualizza la cronologia video²

Controlla la tua casa in tempo reale

Controlla la tua casa in tempo reale

Ricevi gli avvisi direttamente sul tuo dispositivo mobile. Guarda cosa succede, mentre succede, con una visualizzazione nitida e chiara in tempo reale. La videocamera Secure protegge la casa al posto tuo.

Un uomo monitora in tempo reale il suo cortile sul suo smartphone utilizzando l'app Hue.

Controllo completo della sicurezza e dell'illuminazione domestica in un'unica app

L'app Hue ti offre il controllo completo sulla tua sicurezza e illuminazione intelligenti. Gestisci le telecamere Hue, i videocitofoni e i sensori, ricevi notifiche istantanee e attiva automazioni o allarmi, direttamente dal tuo telefono. Abbinalo alle luci intelligenti per migliorare la sicurezza e personalizzare la configurazione, tutto in un'unica app.

Un uomo è seduto al lavoro davanti al suo computer portatile e controlla la porta d'ingresso tramite una telecamera 2K.

Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale

Funziona con Alexa, Google Assistant e Apple Home. Chiedi di visualizzare il feed della videocamera su un display smart se desideri sapere se è stato rilevato movimento o solo per controllare.

Scopri di più sulla sicurezza della casa connessa

Esplora Philips Hue Secure

Esplora Philips Hue Secure
Esplora il Centro sicurezza

Esplora il Centro sicurezza
Richiedi assistenza

Richiedi assistenza

Domande e risposte sulle telecamere di sicurezza intelligenti

Quanto costano solitamente le telecamere di sicurezza intelligenti?

Le telecamere di sicurezza intelligenti hanno l'audio?

Per quanto tempo le videocamere di sicurezza smart conservano le riprese?

Quali videocamere di sicurezza smart funzionano con app di controllo vocale come Alexa, Google Home o Apple HomeKit?

Qual è la migliore videocamera di sicurezza smart?

Qual è il migliore videocitofono?

¹Richiede un Philips Hue Bridge e almeno una luce Philips Hue (venduta separatamente).

²Richiede un piano Secure (venduto separatamente).

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

