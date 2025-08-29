Che si tratti di un videocitofono sulla porta d'ingresso o di una telecamera in soggiorno, Hue Secure ti consente di scegliere come monitorare la tua casa in tempo reale. Utilizza questa guida per scoprire quale telecamera è più adatta al tuo spazio.
Guida comparativa delle telecamere di sicurezza intelligenti
Confronta le videocamere di sicurezza smart
Telecamera cablataMaggiori informazioni
Videocamera a batteriaMaggiori informazioni
Videocamera con proiettoreMaggiori informazioni
Videocitofono cablatoMaggiori informazioni
Modello 2K disponibile
Modello 1080p disponibile
Aspetto dell'immagine
Luce incorporata
Può essere utilizzato all'aperto
Supporto di installazione
Assorbimento
Vista in tempo reale
Visione notturna
Comunicazione bidirezionale
Invia avvisi attivati dal movimento
Funziona con le luci Hue¹
Visualizza la cronologia video²
Controlla la tua casa in tempo reale
Ricevi gli avvisi direttamente sul tuo dispositivo mobile. Guarda cosa succede, mentre succede, con una visualizzazione nitida e chiara in tempo reale. La videocamera Secure protegge la casa al posto tuo.
Controllo completo della sicurezza e dell'illuminazione domestica in un'unica app
L'app Hue ti offre il controllo completo sulla tua sicurezza e illuminazione intelligenti. Gestisci le telecamere Hue, i videocitofoni e i sensori, ricevi notifiche istantanee e attiva automazioni o allarmi, direttamente dal tuo telefono. Abbinalo alle luci intelligenti per migliorare la sicurezza e personalizzare la configurazione, tutto in un'unica app.
Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale
Funziona con Alexa, Google Assistant e Apple Home. Chiedi di visualizzare il feed della videocamera su un display smart se desideri sapere se è stato rilevato movimento o solo per controllare.
Scopri di più sulla sicurezza della casa connessa
Domande e risposte sulle telecamere di sicurezza intelligenti
Quanto costano solitamente le telecamere di sicurezza intelligenti?
Le telecamere di sicurezza intelligenti hanno l'audio?
Per quanto tempo le videocamere di sicurezza smart conservano le riprese?
Quali videocamere di sicurezza smart funzionano con app di controllo vocale come Alexa, Google Home o Apple HomeKit?
Qual è la migliore videocamera di sicurezza smart?
Qual è il migliore videocitofono?
¹Richiede un Philips Hue Bridge e almeno una luce Philips Hue (venduta separatamente).
²Richiede un piano Secure (venduto separatamente).
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.