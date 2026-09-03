Creatività, controllo e atmosfera in un'unica esperienza integrata. Philips Hue x Nanoleaf aggiunge Nanoleaf al tuo ecosistema Hue: applique modulari ed espressivi si integrano con il controllo connesso di Philips Hue, insieme nell'app Hue.
Philips Hue x Nanoleaf
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Modulo applique Philips Hue
€ 39,99
Armonia di arte e atmosfera
Crea un'opera d'arte murale Nanoleaf, aggiungila al tuo ecosistema Philips Hue e rendila parte della tua atmosfera, il tutto gestito facilmente nell'app Hue. Includi i pannelli Nanoleaf in scene di luce, automazioni e programmazioni per configurare un'illuminazione intelligente davvero unificata
Modulo applique Philips Hue
Hai già pannelli murali Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles o Hexagons? Usa il modulo applique Philips Hue per integrare le tue forme Nanoleaf Shapes nel tuo ecosistema Hue e controllarle e personalizzarle insieme alle tue luci Hue, il tutto direttamente nell'app Hue.*
* Altre forme di pannelli murali Nanoleaf non sono attualmente compatibili con l'integrazione del modulo applique Philips Hue.
Set starter
Non hai ancora Nanoleaf? Acquista i nostri set starter Philips Hue x Nanoleaf. Ogni set include 9, 12, 15 o 18 Nanoleaf Triangles o Hexagons, più un modulo applique Philips Hue. Tutto ciò che ti serve per integrare Nanoleaf nella tua configurazione Hue.
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Domande e risposte
Quali pannelli Nanoleaf sono compatibili con il modulo applique Philips Hue?
Quali pannelli Nanoleaf sono compatibili con il modulo applique Philips Hue?
Quanti pannelli Nanoleaf posso controllare con un modulo applique Philips Hue?
Quanti pannelli Nanoleaf posso controllare con un modulo applique Philips Hue?
Come posso configurare i pannelli Nanoleaf e aggiungerli alla mia configurazione Hue?
Come posso configurare i pannelli Nanoleaf e aggiungerli alla mia configurazione Hue?
Quali opzioni di controllo e personalizzazione sono disponibili con i pannelli Nanoleaf?
Quali opzioni di controllo e personalizzazione sono disponibili con i pannelli Nanoleaf?
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