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Philips Hue x Nanoleaf

Creatività, controllo e atmosfera in un'unica esperienza integrata. Philips Hue x Nanoleaf aggiunge Nanoleaf al tuo ecosistema Hue: applique modulari ed espressivi si integrano con il controllo connesso di Philips Hue, insieme nell'app Hue.

Applique modulari Nanoleaf integrati con l'app Philips Hue per un'illuminazione colorata per creare atmosfera in una sala da pranzo moderna.

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Modulo applique Philips Hue

Modulo applique Philips Hue

€ 39,99

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

€ 199,99

Disponibile a breve

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

€ 199,99

Disponibile a breve

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

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€ 249,98

Disponibile a breve

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

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€ 299,97

Disponibile a breve

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

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Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

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Armonia di arte e atmosfera

Crea un'opera d'arte murale Nanoleaf, aggiungila al tuo ecosistema Philips Hue e rendila parte della tua atmosfera, il tutto gestito facilmente nell'app Hue. Includi i pannelli Nanoleaf in scene di luce, automazioni e programmazioni per configurare un'illuminazione intelligente davvero unificata

Applique modulari Nanoleaf a forma di esagono sopra un computer desktop, con barre luminose Philips Hue per creare atmosfera con illuminazione diffusa sulle pareti di uno studio moderno.

Modulo applique Philips Hue

Hai già pannelli murali Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles o Hexagons? Usa il modulo applique Philips Hue per integrare le tue forme Nanoleaf Shapes nel tuo ecosistema Hue e controllarle e personalizzarle insieme alle tue luci Hue, il tutto direttamente nell'app Hue.*

 

* Altre forme di pannelli murali Nanoleaf non sono attualmente compatibili con l'integrazione del modulo applique Philips Hue.

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Set starter per applique modulari Hexagon Nanoleaf integrato con una piantana Philips Hue Signe gradient che illumina un soggiorno contemporaneo con tonalità rosa e porpora di luce smart.

Set starter

Non hai ancora Nanoleaf? Acquista i nostri set starter Philips Hue x Nanoleaf. Ogni set include 9, 12, 15 o 18 Nanoleaf Triangles o Hexagons, più un modulo applique Philips Hue. Tutto ciò che ti serve per integrare Nanoleaf nella tua configurazione Hue.

Applique modulari Nanoleaf Hexagon installati sopra un letto e lampade da comodina Philips Hue che diffondono sfumature di colore rosa, arancio, giallo e bianco di luce smart.

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Domande e risposte

Quali pannelli Nanoleaf sono compatibili con il modulo applique Philips Hue?

Quanti pannelli Nanoleaf posso controllare con un modulo applique Philips Hue?

Come posso configurare i pannelli Nanoleaf e aggiungerli alla mia configurazione Hue?

Quali opzioni di controllo e personalizzazione sono disponibili con i pannelli Nanoleaf?

Collezione di lampadine Philips Hue, Hue Bridge e faretti connessi

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