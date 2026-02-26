Plafoniera Devote quadrata sottile – Piccola
Informazioni su Plafoniera Devote quadrata sottile – Piccola
Luce splendidamente omogenea, valorizzata in tutta semplicità, con design quadrato elegante e ultrasottile da 30 × 30 cm che si abbina a quasi ogni interno. Usufruisci di milioni di colori, luce bianca da calda a fredda, intensità regolabile ultra-bassa fino allo 0,2% e tecnologia Chromasync per colori perfettamente abbinati tra più luci Hue, per creare l'atmosfera ideale tutto il giorno. LED appositamente disposti forniscono una luce splendidamente uniforme su tutto il pannello, mentre il design a montaggio su superficie è rapido da installare senza incassi nel soffitto. Controlla le tue luci con l'app Hue, interruttori smart o comandi vocali. Sblocca ancora più funzionalità di illuminazione smart con uno Hue Bridge, fra cui controllo da remoto, automazioni e Simula presenza.
- Distribuzione uniforme della luce
- Fino a 1340 lumen
- Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)
- Milioni di colori regolabili
- Regolazione della luminosità ultra bassa fino allo 0,2%
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103182555
Caratteristiche della lampadina
- Dimensioni
- Square
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- PC
- Appositamente progettata per
- Attico, Seminterrato, Garage, Corridoio, Studio, Cucina, Scala
- Style
- Moderno
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Luce spot regolabile
- No
- Batterie incluse
- No
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 360
- Indice di resa cromatica (CRI)
- >80
- Temperatura del colore
- 2000-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
- 0.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 121,8
- Dimmerabile
- Sì
- Scegli il tuo colore
- Sì
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.100
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 980
- Tecnologia lampadina
- LED
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103182555
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 1,32 kg
- Altezza
- 348 mm
- Lunghezza
- 340 mm
- Larghezza
- 62 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004457701
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,50
- Consumo energetico
- 11
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 11
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 37 mm
- Lunghezza complessiva
- 295 mm
- Larghezza complessiva
- 295 mm
- Larghezza piastra a parete
- 172 mm
- Altezza piastra a parete
- 15 mm
- Profondità piastra a parete
- 172 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Colore della luce
- Luce bianca e colorata (RGBW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Completo di lampada wattaggio
- NA
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di sorgenti luminose
- 2
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Soffitto
- LED integrato
- Sì
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- App Philips Hue
- Android 8.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Documentazione del prodotto
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio