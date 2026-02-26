Videocamera a batteria Secure 2K
Il prezzo attuale è € 189,99
Il prezzo attuale è € 189,99
Al momento esaurito
Informazioni su Videocamera a batteria Secure 2K
Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata a batteria 2K Hue in nero BK. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.
- Integrazione perfetta con lampade Philips Hue
- Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento
- Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente
- Per uso interno ed esterno
- Batteria ricaricabile
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103045089
Aspetto e finitura
- Colore
- Nera
Durata
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- Sì
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103045089
- Peso netto
- 568,9 g
- Peso lordo
- 922,3 g
- Altezza
- 140 mm
- Lunghezza
- 146 mm
- Larghezza
- 176 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004258501
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.500
- Altezza complessiva
- 77 mm
- Lunghezza complessiva
- 129 mm
- Larghezza complessiva
- 77 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 100-240 V
- Tipo di batteria
- FT755050P 3P
- Codice IP
- IP65
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Videocamera con sensore di immagini
- CMOS - F35
- Campo visivo dell'obiettivo della videocamera (gradi)
- 141,2
- Adattatore per videocamera
- 12VDC/24DC
La fotocamera
- Risoluzione video massima
- 2K
- Caratteristiche video
- End to end encryption
- Rilevamento del movimento
- Sì
- Visione notturna
- Sì, con LED a infrarossi
- Videocamera di posizionamento
- Giardino, Giardino davanti casa
- Impermeabile
- Sì
- Microfono
- Sì
- Audio
- Allarme audio, Comunicazione bidirezionale
- Audio (DB)
- 78
- Tempo di ricarica
- 7-8
- Temperatura operativa
- Da -20 °C a 45 °C
- Protocollo di connettività
- ZigBee, Wi-Fi (2,4 GHz - 5 GHz)
- Altezza
- 7,7
- Profondità
- 12,9 cm
- Allarme audio
- Sì
- Comunicazione bidirezionale
- Sì
- Angolo di rotazione
- Yes
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 10.0 e versioni successive, iOS 16 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Compatibile con Hue Secure
- Sì
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio