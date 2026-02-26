Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata a batteria 2K Hue in nero BK. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.

Integrazione perfetta con lampade Philips Hue

Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento

Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente

Per uso interno ed esterno

Batteria ricaricabile