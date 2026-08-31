25 augustus 2026
Stel Hue Sync met Apple TV in om je thuisentertainment naar een hoger niveau te tillen: van een standaard kijksessie naar een volledig meeslepende ervaring. Door de kloof tussen je scherm en je kamer te overbruggen, reageert je slimme verlichting direct op elke explosie, zonsondergang of beat. Of je nu naar de nieuwste blockbuster kijkt of een snelle actiegame speelt op Apple Arcade, dankzij de Philips Hue sync box Apple TV-integratie weerspiegelt je ruimte wat er op je tv te zien is.