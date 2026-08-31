Een tv in een moderne woonkamer, verlicht door een Hue Play wall washer en Play wall washer-lampen, die synchroniseren met de content op het scherm om een meeslepende en dynamische entertainmentervaring te creëren.

Hue Sync voor Apple TV: transformeer je thuisbioscoopervaring

25 augustus 2026


Stel Hue Sync met Apple TV in om je thuisentertainment naar een hoger niveau te tillen: van een standaard kijksessie naar een volledig meeslepende ervaring. Door de kloof tussen je scherm en je kamer te overbruggen, reageert je slimme verlichting direct op elke explosie, zonsondergang of beat. Of je nu naar de nieuwste blockbuster kijkt of een snelle actiegame speelt op Apple Arcade, dankzij de Philips Hue sync box Apple TV-integratie weerspiegelt je ruimte wat er op je tv te zien is.

 

Wat je nodig hebt voor je Hue Sync Apple TV-opstelling

Om een meeslepende Apple TV-verlichtingservaring te creëren, heb je een paar kerncomponenten nodig die samenwerken:

Kies je synchronisatiemethode

Philips Hue Play schermsync

Play schermsync is een speciaal schermsynchronisatieapparaat dat een fisheye-lens gebruikt om de kleuren, beweging en intensiteit van content die op je tv-scherm wordt weergegeven in realtime te analyseren. Omdat het direct op het scherm leest wat er gebeurt, werkt het naadloos samen met Apple TV en andere contentbronnen die op je televisie zijn aangesloten.

Een Philips Hue Play schermsync-apparaat met fisheye-lens, bevestigd op een tv, dat de inhoud op het scherm detecteert.

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

De Play HDMI sync box 4K bevindt zich tussen je Apple TV en je televisie en synchroniseert compatibele Hue lampen met content die via HDMI is aangesloten. Het ondersteunt scherpe 4K-resolutie met een verversingssnelheid tot 60 Hz, wat het ideaal maakt voor streaming, films, sport en dagelijks gamen.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Voor geavanceerde thuisbioscopen en next-generation gamingopstellingen ondersteunt de Play HDMI sync box 8K HDMI 2.1, 8K bij 60 Hz en 4K tot 120 Hz, terwijl hij responsieve lichtsynchronisatie levert.

Apple TV (HD of 4K)

Alle moderne Apple TV-modellen zijn compatibel met Philips Hue entertainmentopstellingen.

Philips Hue Bridge of Bridge Pro

Een Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro is vereist om een entertainmentruimte te creëren en meeslepende synchronisatie te ontgrendelen met maximaal 10 gekleurde Hue lampen.

Gekleurde Philips Hue lampen

Gebruik voor de meest meeslepende ervaring gekleurde lampen zoals Play gradient LED strips, Play gradient strip light pro, Play light bars, Signe gradient lampen of Play wall washer lampen.

 

Slimme verlichtingsapparatuur voor je Hue sync-installatie

Nieuw
Philips Hue Play schermsync

Philips Hue Play schermsync

€ 119,99

Nieuw
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

€ 149,99

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

€ 99,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

Philips Hue Play gradient lightstrip - 85 inch

€ 119,99

Binnenkort

Create a starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

€ 149,99

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

€ 349,99

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 65"

€ 159,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"

€ 179,99

Binnenkort

Binnenkort beschikbaar
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

€ 199,99

Binnenkort

Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

€ 209,99

Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

€ 229,99

Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

€ 259,99

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

€ 149,99

Nieuw
Hue Play tafellamp

Hue Play tafellamp

€ 79,99

Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

€ 209,99

Ontdek de collectie Hue verlichtingsbediening en LED-stripverlichting.

Stap 1: Creëer een entertainmentruimte

Voordat je je lampen met Apple TV synchroniseert, open je de Philips Hue app en creëer je een entertainmentruimte. Hiermee kun je je lampen virtueel positioneren, zodat ze nauwkeurig reageren op wat er op het scherm gebeurt.

Zodra je entertainmentruimte is ingesteld, gebruik je het tabblad Synchronisatie in de Hue app om synchronisatie te starten en te beheren.

Wil je je lampen synchroniseren met Apple Music op Apple TV? Schakel simpelweg over naar de muziekmodus op het tabblad Synchronisatie om een dynamische lichtervaring te creëren die reageert op het ritme en de energie van je muziek.

Stel kijkt naar Apple TV met Philips Hue entertainmentverlichting die gesynchroniseerd is met de content op het scherm, waardoor een meeslepende thuisbioscoopervaring ontstaat.

Stap 2: Verbind Apple TV met je Hue sync-installatie

Het installatieproces hangt af van welke synchronisatieoplossing je kiest.

Play schermsync gebruiken

Plaats het Play schermsync-apparaat volgens de installatie-instructies en voltooi de configuratie in de Hue app. Na de configuratie kun je eenvoudig synchroniseren via het tabblad Synchroniseren en Apple TV-content afspelen.

Play HDMI sync box 4K of 8K gebruiken

1. Sluit de Apple TV aan op een van de HDMI-poorten van de sync box.
2. Sluit de uitgang van de sync box aan op je tv.
3. Voltooi de installatie in de Hue app.
4. Schakel automatische synchronisatieopties in indien gewenst.
5. Open Apple TV en begin met kijken.

Een Philips Hue Play sync box 4k geplaatst op een entertainmentopstelling voor een tv.

Beide sync boxen ondersteunen Apple TV-content, zoals films, series, sport en Apple Arcade-games.

Ontdek de opties voor Hue synchronisatie met je tv

 

Breid je Hue entertainmentopstelling uit

Nieuw
Hue Play vloerlamp groot

Hue Play vloerlamp groot

€ 149,99

Nieuw
Hue Play tafellamp

Hue Play tafellamp

€ 79,99

Create a starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

€ 149,99

Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

€ 224,99

Create a starter kit
Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

€ 339,99

Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

€ 209,99

Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

€ 149,99

Hue Go draagbare tafellamp

Hue Go draagbare tafellamp

€ 169,99

Play gradient light buis compact

Play gradient light buis compact

€ 209,99

Play gradient light buis groot

Play gradient light buis groot

€ 229,99

Hue Go draagbare tafellamp

Hue Go draagbare tafellamp

€ 169,99

Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

€ 224,99

Create a starter kit
Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

€ 339,99

Bloom tafellamp

Bloom tafellamp

€ 99,99

Ontdek de collectie Hue vloerlampen en tafellampen.

 

Geavanceerde optimalisatie: intensiteit en spraakbesturing

Om je opstelling met Philips Hue sync box en Apple TV echt onder de knie te krijgen, kun je experimenteren met verschillende intensiteitsniveaus van synchronisatie. 'Subtiel' is perfect voor rustigere drama’s en documentaires, terwijl intensere instellingen actiefilms, sportuitzendingen en games op Apple Arcade nog meeslepender kunnen maken.

Omdat Philips Hue werkt met Apple HomeKit, kun je Siri gebruiken om je verlichting te regelen zonder van de bank op te staan. Stel de helderheid in, activeer scènes of creëer de perfecte sfeer voordat je begint met kijken. Creëer entertainmentscènes in de Hue app en activeer ze vervolgens direct via de Apple Home-app of met Siri-spraakopdrachten.

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