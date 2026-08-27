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Philips Hue and Sonos

Synergia światła i dźwięku

Prezentujemy niesamowite środowisko świetlno-dźwiękowe opracowane przez dwóch pionierskich graczy z obszaru technologii inteligentnego domu.
Wspólna wizja na teraz i zobowiązanie do wspólnych innowacji w przyszłości.

Mężczyzna tańczy w rytm muzyki w swojej sypialni z oświetleniem Philips Hue i inteligentnym głośnikiem Sonos

Uruchom wszystkie zmysły

Nowy poziom życia na co dzień

Korzystaj w domu z inteligentnego oświetlenia Hue, które działa w doskonałej harmonii z głośnikami Sonos, by uczynić Twoje życie prostszym i przyjemniejszym oraz wnieść do niego nowe inspiracje!

Na stoliku nocnym stoi Inteligentny głośnik Sonos zsynchronizowany z oświetleniem Philip Hue

Steruj głośnikami Sonos za pomocą przełączników Hue

Dostępne jesienią 2026

Steruj muzyką i dźwiękiem na głośnikach Sonos za pomocą przełącznika Hue Tap Dial Switch, innego kompatybilnego przełącznika lub przycisku Hue. Odtwarzaj, wstrzymuj odtwarzanie, pomijaj utwory, wybieraj stacje radiowe i reguluj głośność z dowolnego miejsca w domu. 

Ciesz się prostym, niezawodnym sterowaniem — nawet gdy nie masz dostępu do internetu.

Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.

Kup Hue Tap dial switch
Na stoliku nocnym stoi Inteligentny głośnik Sonos zsynchronizowany z oświetleniem Philip Hue

Niech obudzi Cię światło i dźwięk

Rozpocznij każdy dzień z energią dzięki automatycznemu budzeniu, które łączy czysty, wyrazisty dźwięk z głośników Sonos z pięknym, otaczającym światłem Hue. 

Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.

*Sterowanie głosowe jest obecnie dostępne tylko w języku angielskim i francuskim.

Kup Bridge Pro
Na stoliku nocnym stoi Inteligentny głośnik Sonos zsynchronizowany z oświetleniem Philip Hue

Sterowanie głosowe Sonos

Wystarczy, że wydasz proste polecenie urządzeniu Sonos, aby włączyć lub wyłączyć światła, przyciemnić je lub rozjaśnić, czy zmienić ich kolor lub wybrać scenę świetlną.

Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.

Kup Bridge

Kup produkt Sonos

Poznaj ofertę głośników i systemów dźwiękowych Sonos, które możesz zsynchronizować z inteligentnym oświetleniem Hue.

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Wybór żarówek i akcesoriów Philips Hue, w tym inteligentne przyciski i Hue Bridge

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