Prezentujemy niesamowite środowisko świetlno-dźwiękowe opracowane przez dwóch pionierskich graczy z obszaru technologii inteligentnego domu.
Wspólna wizja na teraz i zobowiązanie do wspólnych innowacji w przyszłości.
Philips Hue and Sonos
Synergia światła i dźwięku
Prezentujemy niesamowite środowisko świetlno-dźwiękowe opracowane przez dwóch pionierskich graczy z obszaru technologii inteligentnego domu.
Nowy poziom życia na co dzień
Korzystaj w domu z inteligentnego oświetlenia Hue, które działa w doskonałej harmonii z głośnikami Sonos, by uczynić Twoje życie prostszym i przyjemniejszym oraz wnieść do niego nowe inspiracje!
Steruj głośnikami Sonos za pomocą przełączników Hue
Dostępne jesienią 2026
Steruj muzyką i dźwiękiem na głośnikach Sonos za pomocą przełącznika Hue Tap Dial Switch, innego kompatybilnego przełącznika lub przycisku Hue. Odtwarzaj, wstrzymuj odtwarzanie, pomijaj utwory, wybieraj stacje radiowe i reguluj głośność z dowolnego miejsca w domu.
Ciesz się prostym, niezawodnym sterowaniem — nawet gdy nie masz dostępu do internetu.
Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.
Niech obudzi Cię światło i dźwięk
Rozpocznij każdy dzień z energią dzięki automatycznemu budzeniu, które łączy czysty, wyrazisty dźwięk z głośników Sonos z pięknym, otaczającym światłem Hue.
Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.
*Sterowanie głosowe jest obecnie dostępne tylko w języku angielskim i francuskim.
Sterowanie głosowe Sonos
Wystarczy, że wydasz proste polecenie urządzeniu Sonos, aby włączyć lub wyłączyć światła, przyciemnić je lub rozjaśnić, czy zmienić ich kolor lub wybrać scenę świetlną.
Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.
Kup produkt Sonos
Poznaj ofertę głośników i systemów dźwiękowych Sonos, które możesz zsynchronizować z inteligentnym oświetleniem Hue.
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