Philips Hue and Sonos

Steruj głośnikami Sonos za pomocą przełączników Hue

Dostępne jesienią 2026

Steruj muzyką i dźwiękiem na głośnikach Sonos za pomocą przełącznika Hue Tap Dial Switch, innego kompatybilnego przełącznika lub przycisku Hue. Odtwarzaj, wstrzymuj odtwarzanie, pomijaj utwory, wybieraj stacje radiowe i reguluj głośność z dowolnego miejsca w domu.

Ciesz się prostym, niezawodnym sterowaniem — nawet gdy nie masz dostępu do internetu.

Wymagane urządzenie Bridge lub Bridge Pro.